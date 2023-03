Tish è stata una delle alunne di Amici 18, l’edizione vinta da Alberto Urso, con il quale ha avuto un flirt. Durante il programma ideato e condotto da Maria De Filippi la cantante ha messo in mostra tutto il suo talento e ha incuriosito per i suoi look eccentrici.

Tish portava i capelli e le sopracciglia rosse e soprattutto due puntini sotto gli occhi all’altezza degli zigomi. Questi avevano lasciato incuriosito il pubblico e parte dei professori. All’epoca del talent di Canale 5 era stata direttamente lei a dare spiegazione, dicendo che “i puntini sono una scelta estetica e sono un mio tratto distintivo, non sono tatuati ma me li faccio tutti i giorni”.

Tish, come è cambiata la cantante di Amici 18

In queste ore Tish è tornata a farsi vedere e ha lasciato un’intervista a Social Artist. Non solo, la pagina social Amici News, ha pubblicato una foto in cui la cantante ed ex alunna di Amici ha mostrato il suo nuovo look. Una trasformazione pazzesca. Oggi ha i capelli lunghi e mossi, non porta più i puntini sotto gli zigomi e ovviamente è cresciuta e i suoi lineamenti sono più da donna.

“Come sono cambiata dopo Amici? – ha raccontato Tish – Non credo di essere cambiata molto. Musicalmente ho cercato di mantenere l’ironia che ho sempre avuto nelle mie canzoni! Sto crescendo sia musicalmente che umanamente e credo che se ci saranno cambiamenti, o verranno percepiti dei cambiamenti, sarà perché sono ancora in una fase di maturazione e miglioramento costante!”.

Tish ha raccontato di aver pubblicato il primo singolo in italiano. “Come mai ho deciso di fare questo salto? Ho sempre dubitato delle mie potenzialità: ho provato a cantare in italiano alcune volte ma non trovavo mai la formula giusta per piacermi. Dopo aver lavorato per molte ore con i ragazzi, con delle dritte e molti consigli, ho capito che ciò che stavo facendo poteva essere migliorato giorno dopo giorno e potevo fare tante altre cose con la mia voce”, ha detto ancora la cantante.