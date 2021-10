La storia tra Biagio Di Maro e Rosy ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori durante la puntata di Uomini e Donne del 12 ottobre. Maria De Filippi ha fatto accomodare la coppia al centro dello studio. “Biagio stava uscendo con Rosy, ma ha deciso di chiudere”: è l’annuncio a sorpresa della conduttrice che coglie di sorpresa la dama. “Cosa ha fatto?”, chiede Rosy, tra le risate di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

“Non lo sapevi?”, chiede la conduttrice che di fronte alla risposta negativa della dama aggiunge – “mi dispiace. Pensavo lo sapessi altrimenti avrei usato altri modi per dirlo”. Biagio Di Maro, poi, spiega i motivi per cui ha deciso di chiudere definitivamente con Rosy nonostante l’interesse iniziale. “Tu mi piacevi e su di te avevo investito tanto. Ieri sera era l’ultima cena ed è successa una cosa che mi ha dato molto fastidio”.

“Ho cercato una carezza e lei è sempre stata distante. In macchina le ho chiesto un bacio e lei mi ha detto no dicendomi che non riesce a toccare un uomo con la barba. Ci sono rimasto molto male – afferma il cavaliere del trono over -. Mi hai conosciuto con la barba e siamo usciti quattro volte. Potevi dirmelo e invece mi hai preso in giro”. Rosy ha provato a replicare dicendo: “A me lui piace solo che purtroppo non è scattato nulla in me”.





A questo punto è intervenuta Tina Cipollari: la storica opinionista si è schierata dalla parte di Rosy. “Probabilmente per capire che non sei il tuo tipo. Non gli piaci abbastanza”. Le ha fatto eco Gianni Sperti: “Rosy non è caduta nella sua trappola”. Poi Tina Cipollari ha definito Biagio Di Maro “una brutta persona senza anima”. E ha proseguito: “Rosy visto che tu l’hai considerato senza dargli neanche un bacio sulla guancia…non lo vedi che orso polare hai di fronte?”.

La reazione della dama non si è fatta attendere: “Devo dare ragione a Tina, perché una persona che è coinvolta emotivamente a quattro volte che ci si vede non è che poi dice basta. Ho detto solamente che non amo la barba lunga. In ogni caso penso di essere stata chiara quando ti ho detto dalla prima volta non amo il contatto fisico”. Quindi Biagio ha risposto a Tina: “Le cose si fanno in due lascia stare!”. A questo punto l’opinionista si è scontrata anche con Gemma Galgani dopo averla provocata: “Ci sono donne che hanno un certo rispetto di sé stesse! Biagio l’hai frequentato, dato che rispetto l’idea di Rosy tu sei uscita con Biagio e hai dato questo bacio”. La storica protagonista di U&D ha risposto alla frecciata di Tina: “Cosa c’entro io con il discorso loro? “Cosa c’entra offendermi. Un bacio su quattro volte che siamo usciti cosa vuol dire secondo te?”.