Ci siamo, lunedì 13 settembre riprende “Uomini e Donne”. Il dating show di Mari De Filippi è giunto ormai al suo venticinquesimo anno di vita. E se pensate che dopo tutto questo tempo mostri segni di ‘vecchiaia’, vi sbagliate. Forse non avete seguito le ultime indiscrezioni sulle protagoniste e i protagonisti del programma. Intanto si è parlato molto di Gemma Galgani, del suo possibile addio, dei suoi ritocchini… Poi della sua rivale, quella Isabella Ricci che ha conquistato i riflettori anche a scapito della dama torinese.

Tra le presenze confermate quella ovviamente di Tina Cipollari. L’opinionista viterbese è reduce proprio da poco dalla separazione con il suo ex. Si attendono le solite diatribe con Gemma Galgani. Quest’ultima si è rifatta il seno e Tina non gliele ha certo mandate a dire. Da sempre le due hanno un rapporto conflittuale e nella nuova edizione le cose difficilmente cambieranno.

Ma la nuova stagione è tutta da vedere anche perché la stessa Tina Cipollari potrebbe cercare il suo nuovo amore. Ricordate, Tina ha conosciuto il padre dei suoi figli, ovvero l’hair stylist Cristian Maria Nalli detto Kikò proprio a Uomini e Donne. I due hanno avuto tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca, poi si sono lasciati. Recentemente Tina ha rotto anche con il ristoratore Vincenzo Ferrara, con il quale si parlava addirittura di matrimonio imminente.





Così nel nuovo Uomini e Donne Tina Cipollari potrebbe non vestire solo i panni dell’opinionista. La fine della relazione è cosa certa. Tanto che Tina ha cancellato tutte le foto che la ritraevano felice con Vincenzo dai social. C’è chi sostiene che la fine della relazione sia da imputare a un tradimento da parte del ristoratore toscano. L’ipotesi tuttavia è stata smentita da un amico della vip che ha spiegato che si tratta soltanto di “bugie che fanno ancora più male a Tina”.

Ecco quindi che il settimanale Nuovo Tv rivela che per Tina Cipollari potrebbe essere pronto un nuovo ruolo nel programma: “Chissà che Maria non chieda a Tina di diventare tronista…”. E d’altra parte chi può negare a Tina la possibilità di trovare il suo nuovo amore proprio nella popolare trasmissione di Canale 5. In passato, con Kikò, è già successo…

Staremo a vedere. Sicuramente Tina Cipollari parlerà anche di quello che è avvenuto con Vincenzo Ferrara. La delusione sarà tanta. I due parlavano persino di matrimonio tanto erano innamorati. Poi queste ‘brutte voci’ sul tradimento di lui. In ogni caso l’opinionista ha voltato pagina. E, tra una scaramuccia e l’altra con Gemma, chissà che non trovi anche il tempo di innamorarsi. Di nuovo.