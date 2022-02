“Me ne vado!”. UeD, clamoroso Tina Cipollari: prima la lite con Ida Platano poi lascia lo studio

A Uomini e Donne i colpi di scena non finiscono mai: grande protagonista è ancora Ida Platano, la dama che alcune indiscrezioni vorrebbero prossimo ad un addio al programma. A rivelare l’ipotesi dell’addio imminente di Ida Platano a ‘Uomini e Donne’ è stato il sito ‘Anticipazioni Tv’. E sono state svelate le ragioni di questa possibile decisione: “Fonti vicine all’ambiente di Mediaset e a Uomini e Donne hanno riferito che presto Ida potrebbe dire addio per un periodo non definito”.



“Non sarebbe più in grado di riuscire a trovare l’uomo giusto e di lasciarsi andare totalmente. Quindi, Ida Platano vorrebbe lasciare la trasmissione perché la sua presenza lì sta diventando frustrante”. Altre voci però smentirebbero queste indiscrezioni, infatti Ida Platano potrebbe ancora provare a trovare l’anima gemella. Difficile dire con certezza cosa accadrà realmente, anche perché dichiarazioni ufficiali della diretta interessata non ce ne sono.



I prossimi appuntamenti con ‘Uomini e Donne’ garantiranno indubbiamente maggiore chiarezza sul suo percorso. Nei giorni scorsi Ida Platano è tornata a parlare di Riccardo Guarnieri. “Come Riccardo non mi è piaciuto più nessuno, non l’ho più visto e non so se mi farebbe paura rivederlo. Potete dire tutto quello che volete, io ho conosciuto l’amore qui dentro con Riccardo e per me è stato un grande amore”.







Ma Tina era esplosa di rabbia: “Tu e Gemma avete lo stesso difetto perché correte dietro a questo famoso colpo di fulmine, avete ancora il cuore delle quindicenni”. Tina che oggi è stata protagonista di un gesto clamoroso nei confronti di Ida Platano che sta provando a rimettersi in gioco con Andrea, che ha colto i dubbi della Platano e sta cercando farsi conoscere il più possibile per catturare la sua attenzione.



Ida Platan ha rivelato ad Andrea che non è scatto quel colpo di fulmine suscitando di nuovo le ira di Tina che la accusa di volere allungare la sua permanenza in studio. Subito dopo è entrato in studio un nuovo cavaliere, Alessandro. Ida non riesce non smette di piangere e Tina perde la pazienza, urlando e lasciano lo studio: “Ida ma vaff*o”.