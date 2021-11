Clamoroso colpo di scena su Tina Cipollari. L’ultima notizia sull’opinionista di ‘Uomini e Donne’, se dovesse essere confermata, sarebbe inaspettata e farebbe rimanere il pubblico a bocca spalancata. Non stiamo parlando stavolta di fatti inerenti la trasmissione di Maria De Filippi, quindi almeno per ora non c’entra affatto la dama Gemma Galgani, sua nemica da tantissimi anni. E nemmeno Ida Platano, con la quale i rapporti sono peggiorati progressivamente fino ad arrivare ad un’antipatia simile a quella con Gemma.

Alcuni giorni fa, dopo che la torinese ha confessato di aver contratto il coronavirus, Tina Cipollari ha confidato di essersi ammalata anche lei in passato: “Ti auguro di guarire presto, non penso che che ci vorrà poco perché io l’ho avuto due volte. La prima volta a novembre e poi durante il periodo di Pasqua. So che cosa si prova e so che si tratta di una cosa lunga, anche se stai bene devi stare in casa fino a quando fai il tampone e risulti negativo. E io so tutto avendolo avuto ben due volte”.

Per quanto riguarda la vita privata di Tina Cipollari, sappiamo ormai con certezza che non condivide più la sua con Vincenzo Ferrara. Con l’imprenditore si era addirittura vociferato della possibilità che potessero unirsi in matrimonio, ma poi qualcosa si è rotto improvvisamente e si sono detti addio. La protagonista del dating show di Canale 5 ha successivamente ammesso in una puntata di essere comunque impegnata. Ed è subito partita la caccia al suo nuovo partner. Ma ecco ora spuntare un’indiscrezione incredibile.





Infatti, un po’ di tempo fa, durante una conversazione con la De Filippi, Tina Cipollari aveva affermato che l’avrebbe fatto conoscere a tutti all’interno del programma. Cosa che non è mai avvenuta, almeno fino ad ora. Ed ecco quindi venir fuori un’ipotesi bomba, sganciata dal settimanale ‘Nuovo’ diretto da Riccardo Signoretti: “Nessuno al momento conosce la verità. Non è da escludere che lei abbia mentito sul nuovo fidanzato per far ingelosire Gemma”. Quindi, sarebbe single e non si sarebbe fidanzata con nessuno.

Intanto, le nuove puntate di ‘Uomini e Donne’ non sono state registrate sabato 27 e domenica 28 novembre. Infatti è stato scelto di posticipare di pochi giorni le registrazioni. I due appuntamenti originariamente in programma per quelle date slitteranno a lunedì 29 e martedì 30 novembre. Non stiamo parlando di uno stravolgimento totale, ma di un piccolo imprevisto per via della finale di ‘Tu Sì Que Vales’.