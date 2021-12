Tra i personaggi più seguiti del Grande Fratello Vip c’è senza dubbio Giucas Casella, l’illusionista infatti continua a far parlare di sé. Tra gli episodi più chiacchierati la lunga serie di flirt snocciolata, tra questi anche quello con la Contessa De Blanck con la quale, proprio nella Casa, ha avuto un confronto. “C’è stata una frequentazione, ma sto con Valeria da quarant’anni e la amo tantissimo. Comunque farei venire Patrizia in studio perché racconta sempre la verità”.

Cosa che è avvenuta, ma con risultati deludenti per l’uomo. Patrizia De Blanck ha invitato subito Giucas Casella a rettificare la sua frase: “Dì le cose come stanno realmente, non abbiamo fatto niente”. Ma lui non ha mollato qui la presa e ha continuato a confermare che qualcosa ci sia stato in passato. A questo punto è stata nominata anche Tina Cipollari. “Forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, al ristorante, quando venivi a casa, uscivamo”.



E ancora: “Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari. Sei andata anche da Barbara D’Urso per lamentarti”. Ovviamente in studio erano rimasti tutti spiazzati da quella dichiarazione di Giucas Casella. A distanza di mesi la Cipollari ha deciso di intervenire dalla colonne del settimanale Vero.







“Che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?”. Come dire, nella parole di Giucas Casella di vero c’è molto poco. Da qualche mese Tina Cipollari è di nuovo innamorata. Archiviata la relazione con il ristoratore Vincenzo Ferrara, con il quale doveva convolare a nozze, la 56enne è ripartita da Alfredo.



Come Tina anche Kikò Nalli, l’ex marito, ha ritrovato l’amore. Da circa un mese è fidanzato con una persona che lui ha definito una ‘splendida donna’. “Con lei mi trovo benissimo, è una donna con la quale ho un feeling pazzesco e, prima di diventare la mia compagna, ha avuto l’accortezza di attendere il momento giusto per entrare in punta di piedi nella mia caotica vita di padre e di professionista”.