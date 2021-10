Stavolta rischia di essere smascherata definitivamente Tina Cipollari, che anche quest’anno è protagonista di litigate furibonde con la dama Gemma Galgani. Addirittura, stando alle ultime anticipazioni su ‘Uomini e Donne’, le avrebbe nuovamente tirato un secchio d’acqua addosso, come accaduto già diverso tempo fa. Non sappiamo ancora con esattezza come abbia reagito la piemontese, che sicuramente avrà successivamente perso le staffe dopo il brutto episodio ai suoi danni.

Questa precisamente l’anticipazione di ‘Blastingnews’: “Nel corso delle riprese l’opinionista Tina Cipollari ha tirato, per l’ennesima volta, un secchio d’acqua addosso a Gemma Galgani. […] Essendo la prima sfilata della nuova edizione di Uomini e Donne, è ipotizzabile che Gemma si sia cimentata in qualche performance originale e sia stata proprio l’esibizione di Galgani a suscitare l’idea di Tina Cipollari di tirarle, al termine, un secchio d’acqua”. Ora su Tina Cipollari la bomba è sganciata da un vip.

Si è tornati a parlare dei presunti ritocchini di Tina Cipollari, che ha criticato proprio la Galgani per essersi rifatta il suo seno. E sul settimanale ‘Nuovo Tv’ un personaggio noto ed ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ ha voluto dire la sua ed è convinto che lei non si sia ritoccata semplicemente le labbra, come confermato dalla vamp tempo fa. Chissà se l’opinionista di ‘Uomini e Donne’ vorrà replicare a queste accuse, intanto andiamo a vedere che cosa è uscito fuori nelle ultime ore.





A svelare i presunti segreti su Tina Cipollari ci ha pensato Giacomo Urtis: “Azzarderei a dire che nel tempo si sia fatta dare qualche aiutino agli zigomi. E gli occhi sembrano alleggeriti. Lei comunque incarna una bellezza giunonica. Cosa farei su di lei? Interverrei sul doppio mento e le consiglierei un mini lifting del terzo inferiore. Non ha comunque più il fisico di Belen Rodriguez e deve mantenere la sua conformazione fisica perché incarna la telespettatrice media over 50”. Vedremo se seguirà questi consigli.

Recentemente, durante ‘UeD’, Tina Cipollari ha anche chiesto a Maria De Filippi di poter presentare il suo fidanzato in studio. La conduttrice approva la richiesta di Tina: “Va benissimo”. Pertanto è definitivamente archiviata la storia tra Tina e Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino. Dopo una prima rottura i due avevano deciso di riprovarci ma a quanto pare non ha funzionato.