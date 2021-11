Tina Cipollari anche quest’anno è una delle assolute protagoniste di ‘Uomini e Donne’. Nel dating show di Maria De Filippi sta andando in scena l’ennesima edizione che la vede contrapposta alla dama Gemma Galgani, che ancora non è riuscita a trovare la sua anima gemella. Ma malumori e battibecchi si sono registrati anche tra l’opinionista e Ida Platano, non a caso quest’ultima è una grande amica della torinese. Ora però sulla Vamp è uscita fuori una notizia clamorosa e non fa riferimento al suo lavoro.

Qualche giorno fa c’è stato lo scontro Tina-Gemma. “Cialtrona, per un ballo fa la vedova allegra“, ha sbottato la bionda opinionista di Uomini e Donne. “Cialtrona sarai tu”, replica duramente Gemma. Al contrario, la Cipollari si complimenta con la signora Dominique. “Hai speso la tua vita a cercare uomini giovani. Hai avuto un passato torbido”, aggiunge ancora la Cipollari. “Non ti permettere di parlare della mia vita privata perché non sai assolutamente niente”, ha replicato ancora la dama originaria del Piemonte.

L’indiscrezione sul conto di Tina Cipollari non ha niente a che fare con le vicende legate al programma di Canale 5, infatti riguarda i suoi aspetti sentimentali. Avrebbe infatti incontrato in maniera assolutamente segreta una sua vecchia conoscenza. E, stando a quanto trapelato finora, il sentimento nei suoi confronti non sarebbe affatto svanito del tutto. E c’è chi sia pronto a giurare che possa riscoccare la scintilla giusta, affinché i due possano clamorosamente diventare di nuovo una coppia felice.





A sganciare la bomba ci ha pensato il settimanale ‘NuovoTv’, che ha saputo in anteprima di un incontro incredibile di Tina Cipollari con quest’uomo: “Incontro segreto. E il tam tam dice: tra loro due c’è ancora sentimento”. La persona in questione è l’ex Kikò Nalli, che le ha tra l’altro permesso di avere ben tre figli. In trasmissione la Cipollari ha confermato in più di una circostanza di essere impegnata. E sarebbe proprio l’ex partner la nuova fiamma? Non resta che attendere sue eventuali conferme.

Tina Cipollari si è sposata con Kikò Nalli il 12 maggio del 2005; poi la loro separazione è avvenuta nel marzo di tre anni fa, anche se ormai i rapporti erano assenti da molto tempo prima. Alla fine del 2018 ha iniziato una relazione sentimentale con Vincenzo Ferrara, ma poi le loro strade si sarebbero divise per sempre. E ora questo colpo di scena nella sua vita privata.