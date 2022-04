Tina Cipollari e Gianni Sperti, svelata la cifra del cachet. Due volti ormai diventati storici nel programma di Maria De Filippi. Per molti utenti, Uomini e Donne senza di loro non sarebbe lo stesso. Complici, ironici e pungenti al punto giusto, i due opinionisti sono andati incontro a un successo più che premiato.

Un programma dai nomi intramontabili, accanto a quello di Maria De Filippi, anche quelli di Tina Cipollari e Gianni Sperti, opinionisti che non perdono di certo tempo nel dare il loro punto di vista alle volte anche pungente sui personaggi che animano il trono alla ricerca del vero amore.





E un successo tale non può che andare incontro a un cachet da capogiro. A rivelare la cifra destinata rispettivamente ai due opinionisti, il settimanale di gossip Diva e Donna edito da Cairo Editore: “Anche questa volta il condizionale è d’obbligo ma sembra proprio che le due stelle dello show prendano dai 2 mila ai 4 mila euro a registrazione…”. Ecco svelate le cifre previste per gli opinionisti a registrazione.

Questo l’ammontare del cachet in base alle indiscrezioni raccolte. Ma non solo. Nello stesso articolo, si apprende: “Negli anni sono state avanzate tante ipotesi, ma la verità non si è mai saputa…”. E questo alla luce di altre voci da corridoio che facevano riferimento persino ai 5000 euro al mese più o meno. Insomma, cifre che non passano di certo inosservate.

E a proposito di Tina Cipolali, di recente l’opinista ha commentato con queste parole l’atteggiamento del cavaliere Riccardo nei riguardi di Gloria e di Ida: “Finalmente è finita questa pagliacciata, io l’ho trovata veramente una cosa orrenda”. Tina Cipollari di certo non le manda a dire. Questo il motivo di tanto apprezzamento da parte dei fan del programma?

