Uomini e Donne, scambio di messaggi tra i due opinionisti. Tra Tina Cipollari e Gianni Sperti gli auguri non potevano che essere originali. Una conversazione tra i due, poi resa pubblica per fare dell’Epifania una giornata indimenticabile. Il botta e risposta tra i due opinionisti è stato divertentissimo.

A decidere di mostrare la conversazione avvenuta con Tina per lo scambio degli auguri, proprio Gianni Sperti, che ha condiviso gli screen dei messaggi. Tutto è partito proprio da Gianni che con tono ironico ha inviato questo messaggio: “Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana”​.

Ovviamente un volta ricevuto il messaggio di auguri, la risposta di Tina non poteva che essere all’altezza. L’opinionista scrive: “Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile. Guarda che sono passata anche da te, nella calza troverai dieci chili di ovatta per riempirti le mutande tutto l’anno, visto che la natura è stata poco generosa con te. Beccati questa.





E non è la prima volta. Infatti anche durante la messa in onda del dating show di Maria De Filippi, i due sono stati protagonisti indiscussi di siparietti in grado di suscitare l’ilarità del pubblico. Tutto non fa che confermare un’amicizia genuina e duratura tra di loro, di cui i fan non possono più fare a meno.

Volti storici del programma, sembra che Gianni e Tina non possano fare a meno l’uno dell’altra. E anche quando si rendono protagonisti di numerose discussioni, riescono sempre a seppellire l’ascia da guerra e fare tornare armonia e complicità nel loro rapporto di amicizia. Lo scambio di messaggi è la prova tangibile la distanza va subito colmata.