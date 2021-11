Forse un giorno qualcuno ci scriverà un libro. O magari la sceneggiatura di un bel film. Dopo Kramer contro Kramer, Superman contro Batman e Davide contro Golia ecco il nuovo capolavoro in arrivo in tutte le sale: “Tina Cipollari contro Gemma Galgani”. Oppure “Gemma Galgani contro Tina Cipollari”, tanto il succo del discorso non cambia.

Da un lato la madre di tutte le opinioniste di Uomini e Donne, ospite fisso del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale5. Dall’altra la dama torinese, tra l’altro omonima di una mistica e veggente italiana, alla perenne ricerca dell’amore. Due caratteri che non potrebbero essere più diversi. La prima, Tina, sanguigna e diretta. La seconda, Gemma, soave e quasi eterea. Che non perdono occasione per mandarsi frecciatine, allusioni, battute e quant’altro.

L’ultimo episodio di una storia ormai divenuta ‘leggendaria’ è avvenuto poco tempo fa. Durante una sfilata di seduzione Gemma Galgani aveva deciso di conquistare il parterre maschile con una passerella in perfetto stile “car wash”. Per questo era presente un secchio pieno d’acqua. Tina Cipollari non s’è fatta pregare e ha inzuppato la rivale. Ne è nata una ‘zuffa’ che non vi raccontiamo oltre… Nell’ultima puntata di lunedì 22 novembre ne è successa un’altra.





C’è un nuovo cavaliere per Gemma Galgani. E Tina Cipollari attacca: “Se ha più di 60 anni lo puoi già mandare a casa”. Ma che fosse una puntata particolare lo si è capito fin da quando Maria De Filippi ha detto: “Lei ha un signore che è venuto a conoscerla…”. L’opinionista viterbese fa: “Ahhhh, e va bene. Allora, va benissimo”.

Tina Cipollari chiede il nome del cavaliere che vorrebbe fare la conoscenza di Gemma Galgani. “Allora – risponde Maria – si chiama Francesco”. L’opinionista apprezza: “Mmh, il nome è bello”. Poi Tina chiede l’età, Maria ci mette un po’ e allora la Cipollari la rimprovera bonariamente “Maria non si può cominciare la puntata così…”, tra i risolini del pubblico in studio. Poco dopo, tuttavia, il clima cambia: Tina Cipollari si rivolge così al cavaliere Francesco dietro le quinte: “L’hai guardata bene? Seno finto di plastica, dentiera, tutto il viso rifatto completamente, tutta tirata, collo e non so poi tutto il resto…”. Che dite, un’altra guerra alle porte?