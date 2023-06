Arriva una dichiarazione destinata a far polemica da parte di Tina Cipollari. E riguarda ovviamente Uomini e Donne e ciò che succederà nella prossima edizione del dating show di Maria De Filippi. Su una pagina social è stata posta una domanda specifica sui prossimi tronisti del programma di Canale 5 e sono anche state pubblicate delle immagini di alcuni ex protagonisti dello stesso, che potrebbero avere la chance di salire sul trono. Ma la risposta dell’opinionista è stata clamorosa.

Nelle scorse ore su Tina Cipollari era uscita fuori una voce particolare relativa al suo futuro a Uomini e Donne. Resta un’indiscrezione al momento, ma pare che Tina Cipollari abbia voglia di rimettersi in gioco come dama, dopo la fine della sua relazione e spererebbe di trovare l’anima gemella. Per il momento però nessuna conferma. E, addirittura, nessuna news nemmeno sul fronte vita privata: da tempo l’opinionista di UeD è praticamente sparita dai social.

Tina Cipollari parla di Uomini e Donne e lancia una bordata

La domanda sulla trasmissione Mediaset è stata posta dalla pagina Instagram Uominiedoonneufficiale, che ha inserito delle foto di ex corteggiatori che potrebbero diventare in futuro tronisti. Tina Cipollari, a quanto pare, non gradisce nemmeno uno dei nomi circolati e ha praticamente demolito questi ex volti di Uomini e Donne. Andiamo a vedere insieme chi sono questi aspiranti tronisti e cosa ha scritto esattamente la donna.

Sono state pubblicate le foto di Carlo e Andrea, ex corteggiatori di Nicole, nonché quelle di Alessandra del trono di Luca Daffrè, Alessio Campoli di Lavinia ed Alice e Carola di Federico. Il quesito era il seguente: “Chi vorreste vedere sul trono a settembre?”. E Tina Cipollari ha dato la sua opinione in merito: “Spero nessuno“. Quindi, preferirebbe vedere ragazzi e ragazze differenti e non coloro che sono già stati nel programma nella scorsa stagione.

Follower comuni hanno invece fatto le loro scelte e sono state le più disparate: “Tutti tranne Carola”, “Senza ombra di dubbio Carlo e Alice”, “Alice, Carlo ed Alessandra”, “Ma anche gente nuova perché queste sono sempre minestre riscaldate”.