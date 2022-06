Tina Cipollari commossa a UeD. Non succede spesso e di sicuro pochi si aspettavano succedesse nella puntata della scelta di Veronica Rimondi. Che come avevano svelato le anticipazioni è uscita dal programma con Matteo, ma prima ha chiesto di far entrare in studio l’altro suo corteggiatore, Andrea.

La tronista ha ripercorso il loro percorso insieme nel dating show di Maria De Filippi, riservando solo parole positive nei confronti del corteggiatore. Anche se alla fine è arrivato il “no”: “E arrivati a questo punto della mia esperienza io devo seguire quello che mi dice la testa, ma soprattutto la direzione che mi dice di prendere il mio cuore. E questa direzione non è verso di te”.





Tina Cipollari commossa: cosa è successo alla scelta di Veronica

Così, davanti a tutto lo studio, Tina Cipollari, Gianni Sperti e gli altri protagonisti Andrea ha scoperto di non essere la scelta di Veronica. Non c’è rimasto bene “perché io credo che tu con questa scelta abbia confermato quelle che sono state le mie sensazioni. Ti auguro il meglio. Credo che i tuoi genitori dovrebbero essere fieri di te, credo che tu quelle persone che ti hanno commentato cattiverie dovrebbero guardare la loro vita e non la tua. Sarai sempre dentro di me, ti voglio bene, ci ho creduto, ci ho sperato”.

Veronica Rimondi non è riuscita a trattenere le lacrime. Poi, prima di far entrare Matteo, tra loro c’è stato un abbraccio, seguito dai saluti e dai ringraziamenti di Andrea a tutti coloro che l’hanno sostenuto in questo percorso, Tina Cipollari inclusa. Tra lui e l’opinionista le cose non sono state sempre facili a UeD e ha stupito tutti vederla commossa in quel momento.

“Io volevo ringraziarti e credo che la stima sia reciproca – le parole con la voce rotta di una Tina Cipollari commossa – Scusami sono commossa perché ho sperato fino all’ultimo che tu fossi la sua scelta. Io ho tifato sempre per te. Sei una persona intelligente. Provo per te tantissima stima dal primo giorno”. Parole inaspettate, visti i continui scontri con Andrea. E invece ha sempre fatto il tifo per lui. Come Gianni Sperti e Ida Platano: “Lo devo dire: sei un uomo Andrea!”.

