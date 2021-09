“Sei solo ridicola”. Tina Cipollari è già partita a razzo: l’attacco velenoso a pochi giorni da UeD

Ancora una volta Tina Cipollari non è riuscita a stare in silenzio davanti a ciò che ha dovuto leggere e assistere e, come ben sapete, non si tiene praticamente nulla dentro di sé ma ha sempre dimostrato di essere molto diretta e anche pungente. Ed è quello che è successo qualche ora fa, quando si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni bomba, che hanno già iniziato a rendere elettrizzante ‘Uomini e Donne’, che a partire dal 13 settembre riaprirà ufficialmente i suoi battenti.

A quanto pare lei potrebbe cercare il suo nuovo amore. Ricordate, Tina ha conosciuto il padre dei suoi figli, ovvero l’hair stylist Cristian Maria Nalli detto Kikò proprio a Uomini e Donne. I due hanno avuto tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca, poi si sono lasciati. Recentemente Tina ha rotto anche con il ristoratore Vincenzo Ferrara, con il quale si parlava addirittura di matrimonio imminente. Così nel nuovo Uomini e Donne Tina Cipollari potrebbe non vestire solo i panni dell’opinionista.

Tina Cipollari ha voluto rilasciare qualche affermazione sul settimanale ‘Nuovo’ e non ha potuto ovviamente che prendere di mira Gemma Galgani, con la quale c’è una rivalità accesissima da tanti anni. Ha comunque anche toccato l’argomento più strettamente personale, ufficializzando la fine della relazione sentimentale con Vincenzo Ferrara: “La storia con lui è finita da un bel pezzo. Sono felicemente single”. Ma è ciò che ha detto sulla dama piemontese ad aver acceso di più la curiosità.





Ecco cosa ha dichiarato Tina Cipollari contro Gemma: “Chissà magari il prossimo anno si rifarà pure i glutei. La trovo davvero una donna ridicola. E’ piena di contraddizioni. Non saranno certo due protesi di silicone a renderla più affascinante agli occhi dei corteggiatori. Con che coraggio pensa di essere adesso bellissima dopo i ritocchini…Che donna superficiale”. Quindi, ci si aspetta una nuova guerriglia verbale da parte delle due donne, non resta che attendere le prime puntate del programma.

Gemma Galgani ha confessato pochi giorni fa: “Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne. Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò”. A chi la accusa di fare solo business, come più volte l’ha accusata Tina, ha risposto: “Nessun copione già scritto. È tutto vero. Soprattutto le famose litigate tra Gemma Galgani e Tina Cipollari”. Ed è ciò che continuerà ad esserci anche prossimamente.