Novità sull’assenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Da un po’ di tempo l’opinionista del dating show di Maria De Filippi non sta timbrando il suo cartellino e quindi non è presente al fianco di Gianni Sperti. Subito il pubblico ha manifestato preoccupazione e anche tristezza, visto che la sua mancata presenza in studio si sta facendo sentire eccome. Alcuni hanno addirittura puntato il dito contro Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ma ora è invece emersa tutta la verità su ciò che le è successo.

Oltre a parlarvi dell’assenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne, del programma si è parlato anche per alcune polemiche legate alla tronista Veronica Rimondi. Per alcuni conosceva già Matteo, che ha poi scelto. Pare che i due abbiano un’amica in comune a Venezia e abbiano aspettato qualche esterna per comunicarlo. Inevitabili le polemiche scoppiata dopo la notizia. Non sarebbe certo la prima volta che due protagonisti imbarazzano la trasmissione. Ma non ci sono comunque conferme ufficiali.





Tina Cipollari e l’assenza a Uomini e Donne: il motivo

Dunque, l’assenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne si è fatta notare parecchio anche alla luce degli ultimi sviluppi negativi su Ida e Riccardo e soprattutto su Gemma Galgani, con quest’ultima che ha annunciato l’intenzione di non proseguire la conoscenza con il cavaliere Maurizio. Indubbiamente l’opinionista avrebbe inscenato qualche scontro frontale con la dama piemontese, ma non c’è stata la possibilità. E ora il sito Fanpage ha appreso da fonti vicine a Mediaset il motivo del suo momentaneo allontanamento.

Stando a Fanpage, Tina Cipollari non ha potuto prendere parte a due registrazioni di Uomini e Donne, ecco perché la sua assenza sembra maggiormente lunga. Durante le registrazioni si sviluppano diverse puntate e quindi per questo motivo non la vediamo da un po’. Alla base della sua decisione di non presenziare in studio ci sarebbero delle ragioni strettamente personali. Ma a quanto sembra, molto presto potrà tornare in studio e probabilmente la ammireremo proprio negli ultimi appuntamenti prima della pausa estiva.

Non ci sono quindi altri problemi particolari dietro la scelta di Tina Cipollari di non essere presente in studio. Non c’entrano nulla Ida Platano e Riccardo Guarnieri e non ci sono state problematiche nemmeno con la padrona di casa. Non resta altro da fare che pazientare e aspettare che possa ritornare nel parterre. E probabilmente sarà poi lei stessa a spiegare tutto.

