“Che tristezza, ma come si fa?!”. Tim Summer Hits, il pubblico l’ha notato eccome sul palco. E non ha per niente gradito

Tim Summer Hits, piovono polemiche. Giovedì 14 luglio è andato in onda su Rai 2, e contemporaneamente su Rai Radio 2 e Radio Italia lo show musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. La terza serata dello spettacolo si è svolta a Piazzale Fellini, a pochi passi dal mare di Rimini. Numerosi gli ospiti, tutti big, da Biagio Antonacci ad Arisa, da Malika Ayane a Blanco,passando per Boomdabash, Annalisa, Ghali, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, J Ax, Achille Lauro, Ermal Meta e tanti altri.

Nella giornata di oggi sono arrivati i dati sugli ascolti ottenuti da Tim Summer Hits. Parliamo di 1 milione e 389mila spettatori per uno share dell’11,81%, poco più di Scherzi a Parte che su Canale 5 ha totalizzato 1 milione e 161mila telespettatori (10,28%). Sicuramente una parte di pubblico è stata ‘catturata’ dall’improvvisa anche se non del tutto imprevedibile crisi di governo con uno speciale sul TG1 (1 milione 226mila spettatori, 8,87%). Ma per quanto riguarda lo show di Rai 2 molti spettatori hanno notato un particolare…





Tim Summer Hits, tutti contro il playback

Qualcuno ha elogiato i due conduttori: “Tim Summer Hits é più frizzante, fresco e piacevole da guardare. STEFANO e ANDREA sono affiatatissimi e spaventosamente empatici con pubblico, telecamere ed Artisti. E QUESTO, EVIDENTEMENTE, SI NOTA. E FA LA DIFFERENZA”. Ma moltissimi hanno criticato la scelta di far cantare in playback la maggior parte dei cantanti: “Non capisco sempre in playback in queste manifestazioni, in concerto cantano 30 canzoni a sera, mah”.

E ancora: “Ore e ore sotto il palco per poi sentirli cantare in playback, che tristezza” e “Tutto questo playback è snervante”, “Live e playback davvero possono convivere?”. Non a caso la performance dal vivo di Ermal Meta, ad esempio, è stata particolarmente apprezzata: “Sempre rigorosamente dal vivo, il playback no grazie. La perfezione esiste”.

In totale sono state registrate sei puntate di Tim Summer Hits, tutte a Piazza del Popolo a Roma. Le altre tre puntate verranno trasmesse ogni giovedì sera su Rai 2 tranne il 21 luglio. Nonostante le polemiche sul playback, comunque, lo spettacolo ha raccolto il favore del pubblico facendo sempre ottimi ascolti. La prima puntata, ad esempio, è stata scelta da 1 milione e 578mila spettatori (12% di share). Altro ottimo risultato è stato raggiunto sui social dove lo show è stato il più commentato. Insomma Andrea e Stefano hanno davvero fatto centro!

“Basta, ci licenziano!”. Stefano De Martino blocca Andrea Delogu al Tim Summer Hits