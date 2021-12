Televisione in lutto, l’attrice morta a 46 anni. Prima l’infarto, poi il coma: l’annuncio dei colleghi

“All’inizio di questo mese, ha subito un arresto cardiaco che l’ha lasciata in coma. Dopo molte preghiere e con la sua famiglia al suo fianco, la nostra cara ha esalato l’ultimo respiro la mattina di Natale. Ora sta riposando serenamente. La famiglia ha gentilmente chiesto che la loro privacy sia rispettata in questo momento di grande dolore”.

Così i colleghi hanno annunciato la morte dell’attrice, scomparsa a 46 anni dopo venti giorni di coma. Come spiegato nella nota pubblicata anche sui social, l’attrice era stata colpita da un infarto i primi di dicembre e da quel momento si trovava in coma.

Tiffini Hale, morta l’attrice di The Mickey Mouse Club

Tiffini Hale era uno dei membri del cast originale di The All New Mickey Mouse Club e parte del gruppo pop creato dalla Disney The Party, composto da Albert Fields, Chase Hampton , Deedee Magno Hall, Damon Pampolina e Tiffini Hale, tutti membri del cast di The All New Mickey Mouse Club dal 1989 al 1991. L’album di debutto omonimo è stato pubblicato nell’agosto 1990 su Hollywood Records. Il primo singolo, “Summer Vacation”, ha avuto un discreto successo, raggiungendo la posizione numero 72 della Billboard Hot 100.





L’annuncio sui social è stato firmato da tre dei suoi compagni di band e colleghi di Disney Channel: Deedee Magno, Chase Hampton, Jeune Pierre e Damon Pampolina. “La madre di Tiffini, Nancy e la sorella Tanya mandano il loro affetto a tutti, così come molti ringraziamenti per questo gentile sostegno nel corso degli anni”.

“A nome della famiglia Tiffini, dei suoi fratelli e sorelle Party e MMC, vogliamo ringraziare tutti voi per l’amore e gli auguri che avete espresso per la nostra caro Tiffini. La sua bellezza, talento, stile e spirito vivranno per sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi”.