Piccolo fuori programma durante la puntata di Unomattina in famiglia, il programma condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta su Ra1 il sabato e la domenica mattina. Era già accaduti qualche settimana fa quando il conduttore ha dovuto abbandonare la trasmissione lasciando che Monica Setta la conducesse in solitaria. Tiberio Timperi ha abbandonato la diretta in anticipo.

Era già accaduto lo scorso 1 maggio quando lasciò la trasmissione a causa del vaccino: doveva fare la prima dose, motivo per il quale non ha potuto fare gli onori di casa per tutta la seconda parte di Unomattina in famiglia. Timperi per l’occasione pubblicò anche un selfie mentre era in coda in attesa di ricevere la prima dose. “È arrivato il momento anche per me, a causa di patologie che aprono ai nati nel 64. Questo per disinnescare chi di professione rimesta nel fango – ha scritto il conduttore – Hub di Fiumicino. Indicazioni stradali precise. Area parcheggio a disposizione. Tempo di attesa ragionevole. Personale fermo ma gentile. In fila si scherza. Ci si guarda negli occhi. C’è chi scatta il selfie che suggella il momento. Chi confessa timore. Chi esorcizza. Ma si respira aria di solidarietà e moderato ottimismo”.

E ha fatto la stessa cosa nella puntata di sabato 5 giugno: dopo una manche del gioco telefonico, dunque, Timperi ha salutato i telespettatori di Unomattina in famiglia dando loro appuntamento al giorno successivo, ribadendo di dover andare a fare la seconda dose del vaccino. “Il programma continua con Monica che conduce in solitaria”, ha detto Timperi poco prima di lasciare lo studio e ha colto l’occasione di aver fatto gli auguri di compleanno all’autore e regista Michele Guardì, che oggi compie 78 anni: “Ci si va a vaccinare e ci si vede domani. Ora Monica Setta continua in picchiata in solitaria”.





Tutta la seconda parte di Unomattina in famiglia oggi ha visto solo Monica Setta fare gli onori di casa a Unomattina in famiglia, ospitando vari personaggi sia in studio che tramite collegamento, tra i quali la piccola Anita Bartolomei, interprete della canzone ‘Custodi del mondo’ che domenica scorsa ha vinto la 63esima edizione dello Zecchino d’oro, con la conduzione di Carlo Conti e Mara Venier.

Poi anche lei ha fatto gli auguri a Michele Guardì per i suoi 78 anni: Auguri da parte di tutto lo studio 1”, ha detto mandandogli un bacio a distanza. Poi sui social appena terminata la diretta ha proseguito: “A me la seconda dose del vaccino tocca venerdì prossimo 11 giugno”. Poi la conduttrice ha ricordato l’appuntamento di domenica mattina con la puntata di Unomattina in famiglia a partire dalle 6.30, ringraziando infine tutti i suoi fans per l’affetto che dimostrano sempre al programma.