Pochi giorni fa la lite in diretta tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi. È nato subito un “caso” nel corso dell’ultima puntata di Unomattina, andata in onda l’11 giugno 2023. Per chi se la fosse persa, o non avesse aperto internet negli ultimi giorni visto che se ne è parlato tantissimo, Ippoliti ha lasciato lo studio infastidito, dopo aver visto il conduttore sbuffare. Nel dettaglio, Gianni Ippoliti ha iniziato la sua rassegna stampa parlando della rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli e la reazione di Tiberio Timperi l’ha indispettito.

Infastidito al punto di lasciare lo studio in diretta. “E allora finisce qua la rassegna stampa, grazie e arrivederci”, ha detto il giornalista, dopo aver raccolto il materiale da analizzare con il pubblico. “E adesso che dobbiamo fare?”, ha domandato Tiberio Timperi. “Sbuffate, continuate a sbuffare”, il secco commento di Ippoliti prima di andarsene. Nelle ore successive, poi, è arrivato lo sfogo del giornalista all’Adnkronos.

Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti, com’è andata a finire

“Sono anni che si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibile lavorare in queste condizioni”, ha spiegato Ippoliti all’Adnkronos.

Ora tutti a chiedersi cosa succederà nelle ultime due puntate stagionali di Unomattina. Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti saranno di nuovo insieme? Si sarà placato il gelo dei giorni scorsi? Chi si faceva queste domande e temeva cambiamenti in studio i prossimi 17 e 18 giugno può dormire sonni tranquilli. Il nuovo retroscena arriva da TvBlog.

Stando a quanto si legge sul sito, dopo la lite in diretta tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi ci sarebbe stato un incontro chiarificatore e si sarebbe quindi allentata quella tensione che si era creata tra i due durante la puntata di domenica scorsa. Dunque il programma sembrerebbe destinato a chiudersi senza scossoni, con la presenza dei due e, ovviamente, di Monica Setta e Ingrid Muccitelli.