E mentre il trono classico di Uomini e Donne vacilla sempre di più, da quello over arriva una lieta notizia, quella di una dolce attesa. Due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi saranno presto genitori. La voce in realtà circolava sui social, tra i fan di ex dama ed ex cavaliere che in questi mesi hanno anche attraversato delle crisi, ma ora c’è l’annuncio ufficiale.

Con un dolce video pubblicato sui rispettivi profili social, i due hanno mostrato il pancione, i test di gravidanza e le emozioni e la commozione che la notizia ha provocato in loro. “La tua Famiglia ti sta aspettando scricciolino/a”, hanno scritto nella breve didascalia del post che, come era prevedibile, è stato commentatissimo.

Cicogna a UeD, gli ex del trono over aspettano un figlio

Asmaa e Cristiano sono al settimo cielo. Ricordiamo che hanno lasciato il parterre di Uomini e Donne lo scorso 24 maggio dopo che è scattato quello che più volte hanno definito un vero e proprio colpo di fulmine, improvviso e inevitabile.

Ma come detto questa relazione è stata anche costellata di incomprensioni e momenti di crisi. Pochi mesi dopo l’uscita dallo studio, precisamente a luglio, l’ex dama aveva annunciato la fine della storia d’amore con l’ex cavaliere sui social.

Poco dopo però Cristiano aveva raggiunto Amaa per provare a riconciliarsi e così è stato anche se gli alti e i bassi sono proseguiti. A ottobre scorso una nuova rottura con una serie di accuse con toni piuttosto accesi ma già a metà novembre è tornato il sereno. E ora è arrivato l’annuncio più bello che è stato subito accolto con gioia da molti altri ex protagonisti del programma. Da Aurora Tropea a Raffaella Scuotto passando per Marcello Messina.