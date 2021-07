“In quarantena prima del GF Vip”. Harry e Meghan, questo è un colpo basso. Ma un vero colpaccio per il reality

Harry e Meghan Markle sono destinati a restare al centro del gossip. Soprattutto per i rapporti tesi tra il principe e la sua famiglia. Non bastasse la loro uscita di scena (la Megxit), è arrivata l’intervista a Oprah Winfrey in cui ci sono state accuse di razzismo lanciate dalla coppia alla famiglia reale inglese. La duchessa di Sussex ha sostenuto nell’intervista che i reali non volevano che suo figlio Archie diventasse principe: “C’erano preoccupazioni e conversazioni su quanto scura sarebbe stata la sua pelle quando fosse nato”. “Cambiarono le regole ed Archie non è principe”, “L’idea che il primo membro di colore in questa famiglia non abbia lo stesso titolo degli altri nipoti….”.

Nelle ultime ore è uscita la notizia che Harry non sarebbe il figlio di Carlo d’Inghilterra. Il velenoso gossip va avanti da decenni e tira in ballo “le corna” di Lady Diana con il maggiore James Hewitt. La principessa triste, mamma di William e Harry, ebbe una storia con il militare tra 1986 e 1991. Ma Harry, secondogenito, nacque nel 1984. Già basterebbe questo (oltre alla smentita dello stesso Hewitt, che assicura di non aver conosciuto Lady D prima del 1986) a chiudere la questione. Tuttavia il criminologo italiano, Ezio Denti, non ne è convinto e ha deciso di applicare le regole della perizia biometrica ai volti di Harry e di Hewitt.

Ad alimentare il gossip su Harry e Meghan arriva un’altra notizia: il fratellastro dell’attrice, Thomas Marke Jr. (con cui Meghan non parla da dieci anni) parteciperà al Grande Fratello Vip in Australia e sarebbe già in quarantena a Sydney. Dal punto di vista televisivo per il reality australiano si tratta di un colpaccio: anche perché Thomas Marke Jr resta un personaggio controverso. Nel 2019 è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Nel 2017, inoltre, era stato fermato per presunti maltrattamenti ai danni della compagna Darlene Blount: un anno dopo, fu lei a essere accusata di aggressione nei confronti di lui. E se in passato ha accettato di parlare della sorella probabilmente farà lo stesso sotto l’occhio attento del Grande Fratello.





Insomma è evidente che i duchi di Sussex temono rivelazioni dannose per Meghan Markle. Probabilmente ci saranno diffide da parte della coppia, per scongiurare diffamazioni o segreti irrivelabili. La moglie di Harry non ha alcun rapporto né col padre Thomas, né con i due fratellastri che lui ha avuto dalla prima moglie, Thomas jr. e Samantha. Entrambi hanno sempre riservato parole durissime alla moglie di Harry d’Inghilterra (e non a caso nessuno di loro è stato invitato al Royal Wedding). In particolare, il fratello la definì “falsa, superficiale e presuntuosa”.

Parlò anche a Live – Non è la D’Urso, con rivelazioni e frecciatine scomode in riferimento anche all’intervista con Oprah Winfrey: “Mia sorella Samantha mi ha raccontato una cosa: Meghan ha dato un ultimatum a mio padre, quello di disconoscere me e Samantha per poter essere invitato al matrimonio. Ovviamente lui ha risposto di no. Non so se questa cosa veniva da Meghan, ma non è la persona che ho visto crescere. Lui forse non avrebbe avuto tutto quello stress e non avrebbe avuto un infarto, per un padre è dura sentire quella richiesta dalla figlia. Faccio fatica a credere che abbia avuto pensieri suicidi e non abbia avuto sostegno nella Casa Reale. Sicuramente hanno un piano di assicurazione sanitaria”.