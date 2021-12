“Oddio, che succede?”. The Voice Senior, la concorrente sale sul palco e Clementino è costretto a intervenire

Altra sfida a suon di ascolti televisivi tra The Voice Senior e GF Vip 6: nella serata di venerdì 17 dicembre si sono scontrati i due show condotti rispettivamente da Antonella Clerici e Alfonso Signorini. E come capita da qualche settimana a questa parte il programma di Rai1 ha vinto collezionando 3.553.000 spettatori e il 18.7% di share, mentre su Canale 5 il reality si è fermato a 2.989.000 spettatori e il 19.6% di share (la curva dello share del GF Vip si è alzata perché dura di più).

Insomma ad avere ragione è stata Antonella Clerici che per il secondo anno consecutivo è al timone dello show. Il pubblico dimostra di apprezzare il suo sforzo e anche le esibizioni dei concorrenti. La puntata di venerdì 17 è stata caratterizzata da tanti momenti interessanti e da qualche imprevisto come quello accaduto a Gina De Boer, la concorrente che si è presentata interpretando il brano “Piece of my heart” di Janis Joplin. La sua interpretazione ha convinto i giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti.

Tuttavia sul finire della sua esibizione la donna si è piegata sulle ginocchia cadendo e cantando praticamente da terra. Anche dopo la fine dell’esibizione, non riuscendo ad alzarsi, si è seduta incrociando le gambe all’indiana. Capendo che era in difficoltà, Clementino è corso in suo aiuto e, non senza un po’ di fatica, l’ha aiutata a rialzarsi.





“Sei caduta o ti sei gettata di proposito?” ha chiesto Loredana Bertè a Gina De Boer che ha sorriso senza rispondere distratta da Clementino che tentava di rialzarla. A questo punto è intervenuta Antonella Clerici che ha esclamato: “Oh Dio!”, probabilmente temendo che potessero cadere entrambi. “Ti sei fatta male?” ha chiesto Clementino alla concorrente caduta che, tornata finalmente in piedi, gli ha risposto: “No no…”. Alla fine la donna si è rialzata e l’episodio è stato solo un piccolo incidente senza conseguenze.

Alle blind audition di The Voice Senior si è anche presentata Stefania Corona, 62 anni. La donna si è esibita sulle note di I’m outta love di Anastacia, ma non ha convinto: nessuno dei coach si è girato durante l’esibizione, quindi ha ricevuto tutti no. Stefania Corona è la moglie dell’attore Alvaro Vitali. “Con chi me la devo pijare ora? Con tutti e quattro?”, ha scherzato l’attore riferendosi al fatto che nessuno dei coach di The Voice Senior abbia apprezzato la performance. E poi: “Clementino, vedevo che ballavi, e girati!”, ha detto al rapper.