Dopo il grande successo ottenuto in Italia e in Europa con Italodisco, The Kolors sono arrivati al Festival di Sanremo 2024. Il brano lanciato nel 2023 ha superato gli 80 milioni di streaming complessivi, ottenendo il doppio disco di platino in Italia e il disco d’oro in Svizzera. Ma chi sono i The Kolors? I The Kolors si sono formati a Milano nel 2009 dall’intuito dei cugini Antonio Stash Fiordispino e Alex Fiordispino e dal bassista Dario Iaculli e sono diventati famosi nel nel 2015 durante la quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Il gruppo ha sbaragliato la concorrenza e ha vinto quell’edizione del talent, per poi raggiungere immediatamente un notevole successo con il singolo Everytime. I The Kolors hanno partecipato al Festival di Sanremo 2018 con il brano Frida (mai, mai, mai), e hanno visto diversi premi tra cui tre Wind Music Awards, un Kids’ Choice Awards, un MTV Award e un Premio Lunezia.





Chi sono i The Kolors: nomi dei cantanti, anni, altezza, peso, Stash, moglie e figli

All’attivo hanno tre album e una raccolta. Il gruppo canta sia in lingua italiana che in inglese e nel corso della carriera hanno collaborato con artisti come Gucci Mane, Elisa, Guè, Make, J-Ax, Elodie, Gem Archer, Andy Bell e Lorenzo Fragola. I The Kolors sono composti da Stash Fiordispino, il leader del gruppo, da suo cugino Alex Fiordispino e da Dario Iaculli che ha sostituito Daniele Mona, che ha lasciato il gruppo nell’autunno 2022. Il frontman Stash è stato professore e giudice nel talent show Amici di Maria De Filippi e nel 2021 hanno avuto un grandissimo successo con il brano – diventato tormentone estivo – Cabriolet Panorama.

