TG1 Francesco Giorgino lascia la conduzione? Novità in arrivo per la testata diretta da Monica Maggioni che ha da tempo iniziato un evidente processo di cambiamento. La trasformazione riguarda non soltanto la sua forma, ma pure gli spazi informativi. Lunedì 6 giugno, ad esempio, ha esordito la nuova edizione mattutina dalle 7 alle 9. Ma a quanto pare stanno per cambiare anche le conduzioni, tra cui appunto quella di Francesco Giorgino.

A lanciare l’indiscrezione è Il Giornale d’Italia che parla apertamente di movimenti che riguardano le edizioni più importanti del TG1, quella delle 13 e 30 e quella delle 20:00. In questo caso i volti dei popolari conduttori del telegiornale sono quelli di Francesco Giorgino, Laura Chimenti ed Emma d’Aquino. In arrivo c’è un cambiamento radicale.

TG1, in arrivo una rivoluzione: Francesco Giorgino rimosso?

Per quanto riguarda Laura Chimenti e Emma d’Aquino non si tratta di un addio, ma solo di uno spostamento. Le giornaliste e conduttrici, infatti, dovrebbero passare dall’edizione delle 20 a quella delle 13 e 30. Motivo del cambiamento un rifiuto, si vocifera, rispetto alla rassegna stampa mattutina. Ma non ci sono conferme al riguardo. Ben più radicale il cambiamento che riguarda Francesco Giorgino. Quest’ultimo infatti sarebbe addirittura rimosso dalla conduzione del TG1.

Nemmeno sulla rimozione di Francesco Giorgino ci sono conferme ufficiali, ma i più attenti hanno notato qualcosa nell’ultima puntata del TG1. Di solito il giornalista si congeda dal pubblico sempre con la stessa formula: prima scandisce l’orario di chiusura del telegiornale, poi lancia l’appuntamento successivo e infine saluta con un semplice “Buona serata”. Stavolta, invece, Giorgino, senza sorridere ma anzi con un viso molto serio e la voce scura, ha detto: “Termina qui l’edizione di prima serata del Tg1, grazie per la vostra attenzione e arrivederci a tutti”.

Dunque Francesco Giorgino lascia la conduzione del TG1? Al momento ci sono diversi indizi, come quel saluto con la mano nell’ultima puntata che ricorda tanto l’ultima conduzione del TG5 di Enrico Mentana. Intanto arrivano altre voci al riguardo: Francesco Giorgino non condurrà nessuna prima serata sulla seconda rete Rai. “I suoi destini – scrive TvBlog – restano legati alle decisioni che prenderà la sua direttrice Monica Maggioni”.

