Terrore in diretta durante il TGR Campania dell’edizione serale andata in onda giovedì 7 settembre 2023. Nello studio Rai il giornalista Alessandro Di Liegro è intento a intervistare il direttore d’orchestra Gaetano Russo, della Nuova Orchestra Scarlatti, maestro di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso all’alba del 31 agosto durante una lite per un parcheggio fuori da un pub nella centrale piazza Municipio.

Al telegiornale Rai il giornalista e il maestro ripercorrono la vita del musicista ucciso e raccontano la cronaca del funerale svolto proprio nella giornata di giovedì 7 settembre. Tutto a un tratto lo studio inizia a ballare. “Scusateci, interrompiamo un attimo il telegiornale. Siamo ancora in diretta, stiamo calmi, stiamo tranquilli…”, dice il giornalista che conduce l’edizione.

Terremoto durante l’edizione del TGR Campania

La scossa per quanto forte e sentita nitidamente è durata pochi secondi, dopo i quali Alessandro Di Liegro ha ripreso la conduzione del telegiornale regionale lanciando il servizio che stava presentando prima della scossa di terremoto che ha colpita tutta la zona di Napoli nella prima serata di giovedì 7 settembre. La scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 19.45 del 7 settembre nella zona dei Campi Flegrei.

Il sisma è stato localizzato a una profondità di 2 chilometri. “Dalle ore 19.45 l’Ingv ha registrato uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile”, si legge in una nota pubblicata proprio dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa, si legge nel comunicato “è stata avvertita dalla popolazione, ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni”.

La scossa ha ovviamente allarmato la popolazione. Molte persone sono scese rapidamente in strada dopo aver avvertito il sisma. Il terremoto si è sentito anche nello studio di Reazione a Catena. Anche Marco Liorni su Twitter ha fatto sapere che i presenti in studio hanno avvertito la scossa, ma non si sono fatti prendere dal panico: “Terremoto a Napoli”.