Guai per Caterina Balivo. La bella conduttrice è ripartita con un nuovo programma su La 7 dopo che “Chi vuole sposare mia mamma o mio papà” ha raggiunto risultati non proprio esaltanti. Parliamo di 277.000 spettatori con l’1.5%, davvero troppo poco per lei. Adesso, però, Caterina punta forte su “Lingo – Parole in gioco” che il prossimo 28 gennaio saluterà il pubblico con puntate inedite. Grande entusiasmo e qualche preoccupazione per lei alla vigilia.

Già a settembre, infatti, Caterina Balivo ammetteva che presentare un quiz show nella fascia preserale di La 7 fosse una sfida parecchio complicata e difficile. C’è da competere con “L’Eredità” e “Avanti un altro” che conquistano praticamente tutto il pubblico della tv. Ebbene il programma è partito piano, forse per qualcuno troppo piano. È vero che col tempo gli ascolti sono cresciuti arrivando addirittura a raddoppiare lo share, fino ad arrivare al 2% nella settimana dal 9 al 12 gennaio 2023 (oltre 300.000 telespettatori).

I risultati di Lingo e il rischio per Caterina Balivo

Dopo le puntate inedite La 7 manderà in onda una serie di repliche rimontate delle 100 puntate andate in onda di Lingo. Lo scopo è quello di far appassionare e fidelizzare il pubblico. Ma quale sarà il futuro del programma? Beh, per il direttore di rete Andrea Salerno la crescita degli ascolti fa ben sperare e vorrebbe confermare il quiz show con Caterina Balivo. Ma Urbano Cairo, visti gli alti costi, non sembra essere dello stesso avviso.

Dunque il futuro di Lingo è a rischio. Ma c’è un’altra situazione che riguarda Caterina Balivo ed è la sua presenza o meno nella giuria de “Il Cantante Mascherato”. In una recente intervista alla domanda se fosse stata confermata o meno la conduttrice ammetteva: “Non lo so… Ora il mio focus è fare bene Lingo, poi per tutto il resto lascio che a comunicare il numero di puntate, eventuali nuove edizioni o cose tecniche siano i dirigenti. Peraltro sono appena arrivata a La7, quindi preferisco concentrarmi sul presente e non sul futuro”.

Adesso c’è la notizia: Caterina Balivo non sarà presente nella giuria de Il Cantante Mascherato. Insomma non è un periodo felice per la conduttrice che è tornata sullo schermo con risultati non eccezionali. Adesso il suo Lingo rischia, la seconda edizione è piuttosto incerta. E, come se non bastasse, anche la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci è saltata.

Il cantante mascherato, la brutta notizia arriva poco dopo la fine della terza edizione