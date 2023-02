Un boato fortissimo, una scossa violentissima: la terra trema al confine tra Turchia e Siria. Una potente scossa di terremoto di magnitudo 7.9 ha colpito nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio la Turchia meridionale e la Siria settentrionale, abbattendo edifici e innescando una frenetica ricerca di sopravvissuti tra le macerie nelle città e nei paesi di tutta l’area. Si è verificata una seconda forte scossa, con epicentro a circa 100 chilometri dalla prima, che ha colpito la Turchia con magnitudo 7.5. Il bilancio di morti e feriti è in aumento.

Il bilancio delle vittime, come scrive Repubblica, è di 2300 morti, di cui 1500 in Turchia e 800 in Siria. I feriti nella sola Turchia sono almeno 7.600 mentre in Siria sono oltre 1.280. Le scuole in Turchia resteranno chiuse fino al 13 febbraio come ha reso noto il ministro delle Pubblica Istruzione, Mahmut Ozer. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito il sisma di magnitudo 7.8 “il peggiore che ha colpito la Turchia dal 1938”.

Leggi: Terremoto in Italia, nuova forte scossa: paura e scuole evacuate





Cristiano Malgioglio sotto choc per il suo ex fidanzato in Turchia

Anche in Italia si segue con grande apprensione l’evolversi delle notizie che arrivano dalla Turchia devastata dal terremoto. Il sisma non ha lasciato indifferente Cristiano Malgioglio, il noto paroliere che ha raccontato il suo stato d’animo all’agenzia AdnKronos. Ha avuto grande paura anche perché il suo ex fidanzato vive ad Adana, una delle città più colpite. Il paroliere non nasconde di aver temuto il peggio non ricevendo, inizialmente, risposta alle sue telefonate. “Appena ho sentito della tragedia che si è abbattuta sulla Turchia ho chiamato subito il mio ex compagno che vive ad Adana. Ero terrorizzato perché non rispondeva al telefono”, ha raccontato Malgioglio.

La violenza del #terremoto in Turchia, un palazzo che crolla in cinque secondi pic.twitter.com/Tf1hjK4jGJ — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) February 6, 2023

“Poi per fortuna mi ha richiamato su whatsapp e mi ha detto che lui e la sua famiglia stanno bene. Ha detto che intorno a lui vede solo distruzione”, ha aggiunto Malgioglio spiegando di aver saputo della tragedia solo questa mattina attraverso i giornali. La storia tra il paroliere e l’ex compagno è finita da tempo, ma tra i due c’è ancora stima e affetto tanto che l’artista lo definisce “il mio amico del cuore. Siamo stati assieme diversi anni e gli voglio molto bene – ha raccontato all’AdnKronos – mi ha detto che lui e la sua famiglia ora sono per strada al freddo e che hanno sentito un boato enorme”.

Le parole dell’ex compagno hanno particolarmente colpito Cristiano Malgioglio, la situazione in Turchia non è semplice: “Ora intorno a lui vede solo morte e distruzione. È sotto choc e ancora gli gira la testa. Quello che ha passato è spaventoso, ha anche la nonna sulla sedia a rotelle. Per fortuna lui e la sua famiglia hanno una villetta perciò non si trovavano nei palazzi alti che sono crollati’‘, ha concluso il paroliere.