Terremoto in Rai, la popolare conduttrice si è dimessa al termine di lunghi mesi difficili. Alla base, a quanto si apprende, le critiche derivate dalle sue scelte editoriali, della pressione derivata dalle critiche al format dei Mondiali di calcio, definito un flop, e a causa della difficile gestione interna. A quanto riporta il Foglio, poi, “a influire sulla scelta, anche i rapporti tra le redazioni di Roma e Milano, con la redazione di Milano che avrebbe ritenuto di essere trascurata rispetto a quella di Roma”.



Gli ascolti in netto calo di trasmissioni popolarissime come ‘Domenica sportiva’ e ‘Novantesimo minuto’, hanno poi fatto il resto. Le scosse non sono finite qui: sempre a quanto si apprende questo sarà solo il primo di numerosi avvicendamenti sulle poltrone più importanti della Rai, un cambio agevolato dall’addio dell’ad Carlo Fuortes. “Per il Tg1 si parla dell’approdo di Gian Marco Chiocci , con in arrivo un incarico di prestigio per Antonio Preziosi”.

Alessandra De Stefano lascia la guida di Rai Sport



E ancora: “Monica Maggioni passerebbe alla direzione editoriale per l’offerta informativa al posto di Giuseppina Paterniti, che va in pensione”. L’esperienza di Alessandra De Stefano alla guida di Rai Sport è durata quindi meno di un anno mezzo. Da sempre appassionata di ciclismo, diviene giornalista professionista il 18 ottobre 1995.



Membro della redazione di Rai Sport dal 1992, dove viene assunta nell’agosto del 1995, diventa inviato speciale nel 2000, e da allora è sempre presente sul traguardo di tutti i principali eventi ciclistici trasmessi dalla Rai (Giro d’Italia, Tour de France), seguendone oltre 30 edizioni complessive. Ha partecipato inoltre a quattro edizioni dei Giochi olimpici estivi e due edizioni di quelli invernali.



Dal 2010 è la prima donna a condurre Il processo alla tappa, la trasmissione creata da Sergio Zavoli in onda su Rai 3 al termine di ogni tappa della corsa rosa. Nell’estate 2021 conduce la trasmissione Il circolo degli anelli su Rai 2, programma di commento alle gare del giorno dei giochi di Tokyo. Il 18 novembre 2021 viene nominata direttrice di Rai Sport. A partire dal 21 novembre 2022 cura e conduce su Rai 1 il derivato de Il circolo degli anelli, chiamato Il circolo dei Mondiali in occasione del Campionato mondiale di calcio 2022.