Una notizia che non farà piacere ai fan del programma che proprio nelle prossime settimane dovrebbe partire. Non finisce quindi l’estate bollente della Rai nel corso della quale gli sconvolgimenti sono stati all’ordine del giorno. Uno dei volti nuovi di questa stagione è Pino Insegno. Oggetto di polemica nelle settimane scorse per il suo rapporto con Giorgia Meloni, il conduttore si era difeso in occasione della presentazione dei palinsesti Rai lo scorso mese di luglio.

Spiegava Insegno: “Ho 40 anni di carriera in televisione, debuttai nel 1983 con Garinei nell’Allegra Brigata il sabato sera a Rai 1. Per tre anni facemmo quello, poi 1500 puntate di Premiata Ditta. Ho fatto a Napoli 500 puntate di Reazione a Catena, i record con Lo Zecchino D’Oro. I numeri che faccio parlano da soli, la gente ti vuole bene se fai cose fatte bene”.





Mercante in fiera, fuori la nuova ‘gatta nera’ Candelaria Solorzano

Quest’anno lo rivedremo in un doppio appuntamento, uno dei quali particolarmente atteso: il mercante in fiera. Un’edizione che sarà diversa dal solito: “Il format è perfetto perché ha avuto già successo e si propone come alternativa a TG1 e TG5, che resteranno programmi forti – raccontava ancora Insegno – Potremmo fidelizzare i giovani in un modo mai fatto prima sulla rete”.

E ancora: “Non ci aspettiamo di vincere il campionato, ma sicuramente un discreto successo. I tempi sono cambiati, ma non è cambiata la gente che guarda la tv. I ragazzi possono anche vederlo sul telefonino. I tifosi vengono allo stadio per una bella partita, non c’è digitale che tenga”. Proprio il Mercante in fiera è sotto la lente di ingrandimento.

COSA STA FACENDO IN QUESTO VIDEO LA NUOVA GATTA NERA CALENDARIA SOLORZANO? PIACERÀ A PINO INSEGNO E ALLA RAI? pic.twitter.com/oR8JLnKU9l — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 31, 2023

Fuori Ainett Staphens, tra le polemiche era stata scelta Candelaria Solorzano. Anzi no, perché secondo quanto riporta Dagospia, infatti, Candelaria Solorzano non vestirà più il ruolo di Gatta Nera. Il motivo? Scrive Novella 2000: “Colpa di una controversa Storia apparsa su Instagram nella quale sembrerebbe starsi preparando per fare uno di marijuana. Il video, non è molto chiaro e non sappiamo se si tratti di questo o di una semplice sigaretta”. Ma pare abbastanza per farla fuori dalla Rai.