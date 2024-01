Mediaset cambia la progammazione per contrastare “Doc – Nelle tue Mani“. Dall’11 gennaio 2024 su Rai1 torna la fortunata serie con Luca Argentero nei panni del primario Pierdante Piccioni. Nella storia il medico, in seguito ad un incedente stradale, è rimasto in coma per diversi anni e al suo risveglio i suoi ricordi erano svaniti. La fiction ha raggiunto con le prime due stagioni ascolti record.

Parliamo di oltre 6,5 milioni di spettatori e più del 30% di share. Nessun programma è mai riuscito a vincere la battaglia dell’Auditel con “Doc” e allora ecco che i piani alti di Mediaset hanno deciso di cambiare programmazione. La decisione è quella di puntare su “Terra Amara” che raddoppia gli appuntamenti serali durante la settimana.

La decisione di Mediaset e la nuova programmazione

“Terra Amara” rappresenta al momento uno dei punti di forza di Mediaset. Recentemente ha toccato i 3 milioni di spettatori con quasi il 20% di share. Ebbene, come riportato da Davide Maggio, la soap turca andrà in onda ben presto due volte a settimana in prima serata. Questo naturalmente oltre al consuto appuntamento pomeridiano dal lunedì al venerdì.

Terra Amara andrà dunque in onda non solo domenica 7 gennaio alle 21:20, ma anche di giovedì sera. La soap sugli abitanti di Cukurova si appresta, comunque, a salutare il pubblico italiano. Quella attualmente in onda è infatti l’ultima stagione.

Il cambio di programmazione Mediaset avrà conseguenze anche su Italia1. Infatti giovedì 11 gennaio su Canale 5 era prevista la partita Juventus-Frosinone valevole per i quarti di Coppa Italia. A questo punto pare che la gara sarà trasmessa invece da Italia1 al posto del film “Mamma ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York”. La scelta Mediaset sembra un tentativo di contrastare il successo di “Doc – Nelle Tue Mani” tanto è vero che la programmazione di martedì e mercoledì resta invariata.

