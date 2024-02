“Terra Amara“, quanto durerà ancora la soap trasmessa da Canale 5. La serie televisiva turca sta raccogliendo un grande successo in Italia con tre milioni di spettatori di media. Si tratta di 141 episodi suddivisi in quattro stagioni. Va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e il giovedì sera alle 21:20 con tre episodi in prima tv.

Tuttavia ci sono delle differenze tra la versione originale e quella italiana. Rispetto ai 150 minuti di ciascun episodio in Italia le puntate sono più corte di 25-30 minuti per il day-time e di 40-45 minuti per la messa in onda in prima serata. Intanto la soap procede verso il finale e in tanti si chiedono come Mediaset gestirà le ultime puntate.

Quando finisce “Terra Amara”: la decisione di Mediaset

La quarta stagione di “Terra Amara” è stata suddivisa in 233 episodi, rispetto ai 39 dell’edizione originale. Ad oggi, venerdì 16 febbraio, su Canale 5 è stato trasmesso l’episodio numero 113 della suddetta stagione e siamo quindi vicini a metà del percorso. Mediaset continua a puntare forte sulla soap, andata in onda anche in contemporanea con il Festival di Sanremo.

La quarta stagione è iniziata il 21 dicembre scorso con otto settimane di programmazione davanti a sé. Tuttavia bisogna tener conto della programmazione Medaset: in occasione del Festival di Sanremo la soap è andata infatti in onda addirittura per tre giorni di fila, il mercoledì, il giovedì e il venerdì sera.

In ogni caso il termine della quarta stagione di Terra Amara è vicina. La soap opera andrebbe in onda fino alla fine di marzo o primi di aprile. Se Mediaset rinunciasse all’appuntamento in prima serata e al daytime domenicale la soap arriverebbe non oltre i primi di maggio. Al momento Mediaset non ha ancora deciso la programmazione degli episodi finali.

