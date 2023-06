Tempo di cambiamenti e rivoluzioni nei palinsesti dei principali canali televisivi. E Mediaset non fa eccezione. Proprio in queste ore è arrivata la notizia che non farà piacere a molti: i vertici del Biscione hanno deciso lo stop per una serie molto seguita. Tra poco vi sveliamo quale, ma intanto vi ricordiamo che proprio da sabato 24 giugno al posto di Silvia Toffanin con Verissimo c’è Anna Tatangelo con “Scene da un matrimonio“.

La compagna di Pier Silvio Berlusconi, intanto, è molto corteggiata da Maria De Filippi che la vorrebbe alla guida de “La Talpa“. Il reality, che negli anni scorsi è stato dato per certo ma poi non è tornato sugli schermi, è adesso effettivamente in lavorazione. La nuova edizione potrebbe prendere il posto dell’Isola dei Famosi i cui ascolti non sono stati entusiasmanti. Ma torniamo a parlare della decisione presa da Mediaset in queste ore sulla famosa serie tv di Canale 5.

Leggi anche: “Si faceva le se… prima di cantare”. Choc e imbarazzo da Serena Bortone: l’ospite vip gela lo studio





Mediaset decide lo stop di Terra Amara: quando va in onda l’ultima puntata

Stiamo parlando di Terra Amara, la soap opera turca capace di conquistare il pubblico di Canale 5 battendo anche “Beautiful“. Recentemente, infatti, quest’ultima ha conquistato 2.540.000 spettatori con il 20.60% di share, mentre la soap opera turca ha intrattenuto 2.376.000 spettatori con il 24.00% di share. Si vociferava già da un po’ della decisione di sospendere Terra Amara. E adesso la scelta è ufficiale, nonostante le proteste del pubblico.

Esattamente come avvenuto l’anno scorso Mediaset ha deciso di sospendere Terra Amara per il periodo estivo. Le storie di Demet, Yilmaz e Zuleyha si fermano quindi per almeno un mese e mezzo. Si parla di voci, non ancora ufficiali. Ma ci sarebbe anche la data nella quale andrà in onda l’ultima puntata prima della pausa estiva.

La terza stagione di #TerraAmara vi aspetta da Mercoledì ore 14.10 su #Canale5 pic.twitter.com/KCpn0XIIZz — Alessandro (@alebattistuzzi) June 26, 2023

Terra Amara sarà trasmessa fino a domenica 9 luglio. Il fatto è che, mentre conosciamo il giorno in cui andrà in onda l’ultima puntata, non sappiamo ancora quando la soap turca tornerà. In teoria Terra Amara dovrebbe tornare con la programmazione classica, quindi intorno a metà settembre. Ma non ci sono comunicazioni ufficiali in tal senso. Al suo posto verrà trasmessa un’altra soap opera turca, “My Home My Destiny“, e considerando il successo di queste serie chissà che il pubblico non apprezzi anche l’ultima arrivata della famiglia…

Il villaggio di Temptation Island? C’è tutto, ma ecco quanto costa una vacanza all’Is Morus Relais