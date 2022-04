Tra grandi artisti possono nascere grandi amicizie. Sicuramente tra Teo Teocoli ed Adriano Celentano c’è un rapporto che va avanti da anni. Negli ultimi tempi, però, del Molleggiato non si è più avuta notizia. Cosa è successo? Lo ha rivelato, in modo piuttosto inatteso, lo stesso Teocoli intervistato da Francesca Fagnani a “Belve” su Rai2 lo scorso 22 aprile. L’attore ha rivelato che tra i due c’è stata una rottura.

Prima di parlare di Adriano, tuttavia, Teo Teocoli ha fatto delle rivelazioni sulla sua vita privata. Ad esempio ha svelato di essere stato fidanzato sia con Loredana Berté sia con Mia Martini, ma in periodi diversi. Poi ha parlato della sua dichiarazione di non aver mai avuto esperienze omosessuali, anche se ci ha pensato: “Negli anni ’70 c’erano certi travestiti che facevano girare la testa, come Amanda Lear, lei che era la musa di Salvador Dalí e non mi filava, nemmeno di striscio”.





Teo Teocoli ha anche fatto sapere cosa pensa di Diego Abatantuono: “Non ha mai aiutato nessuno”. Parole dure, ma anche su Adriano Celentano l’attore ha fatto delle dichiarazioni davvero inaspettate. Teocoli, in pratica, ha raccontato che la loro amicizia che durava da sessant’anni, è finita. Tutto è successo subito dopo il film-spettacolo “Adrian” su Canale5: “Celentano voleva che lo imitassi perfettamente così potevo presentare io lo spettacolo al posto suo, ma questa cosa a Mediaset non piaceva”.

Poi Teo Teocoli ha spiegato: “Io stetti due giorni a Verona e Adriano non si è mai presentato. Alla fine tornai a Milano e dissi: ‘Se hai bisogno, chiamami, ma parliamoci!’”. Insomma da lì è iniziato il silenzio e il rapporto si è incrinato: “L’ho chiamato un paio di volte e da allora non ci siamo più sentiti”. Adriano Celentano non ha più risposto alle chiamate né ai messaggi di Teo Teocoli. Poi è arrivata una dichiarazione che davvero nessuno si aspettava.

Ma vogliamo parlare di #TeoTeocoli che a #Belve ha detto che il grande #AdrianoCelentano e #ClaudiaMori sono chiusi in casa da 3 ANNI?! 😱 pic.twitter.com/oy0fX4LZdu — Ginevra (@Ginevracasalin) April 24, 2022

Sulla rottura con Adriano Celentano Teo Teocoli ha dichiarato: “Dopo ‘Adrian’ è caduto il sipario. Credo che siano chiusi in casa da tre anni”. Inoltre l’attore e ballerino ha usato parole dure anche nei confronti della moglie di Adriano Celentano, Claudia Mori. Alla domanda se avesse discusso con lei Teocoli ha risposto: “Ma quella è meglio lasciarla dov’è. Claudia Mori è moglie di Adriano Celentano, se non aggiungi il resto… senza di lui cosa esisterebbe a fare?”. E infine: “Qualche casino me l’ha combinato…”. Dunque amicizia finita e veleni, tra Teo Teocoli e Adriano Celentano è davvero caduto il sipario.

