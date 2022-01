“Non me lo perdona…”. C’è posta per Te, Teo Mammuccari e quella lite mai raccontata con il fratello: cosa è successo tra loro

Grandi emozioni nell’ultima puntata di “C’è Posta per Te”. Sabato 15 gennaio Maria De Filippi ha fatto impazzire di gioia il suo pubblico con una star davvero amatissima. Non è la prima volta ma quando Can Yaman è presente telespettatori e partecipanti alla trasmissione ricevono sempre quell’energia in più. Stavolta l’attore turco, protagonista di diverse serie tv di successo oltre che di una storia, finita, ma paparazzatissima con Diletta Leotta, ha fatto un dono speciale a due signore siciliane.

Il 32enne turco si è presentato al cospetto di Rosaria e Rita che sono rimaste senza parole. Entrambe si sono prima complimentate con l’attore e poi si sono lasciate andare ad un ballo sulle note di “Perfect”, super hit di Ed Sheeran. Successivamente hanno ricevuto da Can un regalo: la sua autobiografia con tanto di dedica. A quel punto Can Yaman ha donato alle sue ammiratrici una scatola con all’interno un contenuto misterioso. Che non è stato svelato ma che alla fine tutti hanno capito si trattasse di soldi.

Eh già il programma di Canale5 aiuta spesso economicamente i suoi ospiti. Ma nella puntata c’è stato spazio anche per un momento tutt’altro che a tinte rosa. Maria De Filippi ha infatti invitato i giurati di “Tu si que vales” a C’è Posta per Te e quindi hanno fatto il loro ingresso Teo Mammuccari, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi. Proprio il conduttore ex Iene ha raccontato una storia toccante sul rapporto con suo fratello Alfredo.





L’occasione è stata data da un altro racconto “difficile”. I due fratelli Carmine e Francesco hanno spiegato che dopo aver perso prematuramente i genitori hanno dovuto tirar fuori tutta la forza che avevano per andare comunque avanti. E a questo punto Teo Mammuccari, sorprendendo tutti, ha rivelato che non è più in buoni rapporti con il fratello Alfredo da anni. Precisamente da quando ha iniziato ad avere successo nel suo lavoro. Una confessione che ha lasciato tutti di stucco.

Dopo la storia raccontata da Carmine e Francesco, entrambi molto emozionati, le lacrime sono scese copiose. Gli ospiti d’eccezione Rudy Zerby, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti si sono commossi. Ma quello che ha stupito tutti è stato Teo Mammuccari che ha confessato di non vedere più il fratello Alfredo da tempo. Quando però Sabrina gli ha chiesto perché lo showman non ha voluto dare ulteriori spiegazioni. Andando a ricercare nel passato si legge sulla stampa che c’è stata addirittura una querela con il parente. E intanto sui social impazza la domanda: cosa è successo davvero tra Teo e suo fratello? C’è già chi li vorrebbe entrambi a C’è Posta per Te. Maria, batti un colpo!