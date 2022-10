Teo Mammucari in lacrime a Verissimo. Il conduttore di Tu sì que Vales è riuscito finalmente a parlare del suo privato, cosa che non fa spesso. Di fronte a Silvia Toffanin però, stavolta si è sbottonato e ha raccontato di sua figlia Julia. La giovane, avuta quattordici anni fa dall’ex Velina di Striscia la notizia Thais Souza Wiggers è amata all’infinito dal padre. Teo infatti, tutto d’un tratto, ha chiesto a Silvia Toffanin qualche minuto di attesa perché non è più riuscito a portare a termine il suo discorso: “Mi emoziono sempre quando parlo di lei”, confessa.

Mammucari ha detto alla Toffanin di avere un rapporto molto stretto con la figlia, che ormai sta crescendo, è in piena adolescenza e ha già un fidanzatino. Il conduttore tv prova a stare più possibile con la figlia ma non è facile, tra lavoro e impegni. Ne è convinto Mammucari che si è definisce un padre attento e protettivo, ma non geloso. Successivamente Teo ha parlato della sua rottura con la brasiliana Thais Souza Wiggers, avvenuta poco tempo dopo la nascita di Julia.

Teo Mammucari in lacrime a Verissimo





Un dolore enorme per il comico romano che dall’oggi al domani si è ritrovato a non vivere più con la sua bambina. Su di lei ha raccontato: “Non è un rapporto buono perché se fosse così saremmo ancora insieme. Abbiamo un rapporto da genitori, non ci vediamo sempre. A volte organizziamo dei pranzi con Julia.

La nostra storia è iniziata per gioco, non siamo mai stati uniti. Quando è arrivata nostra figlia era troppo presto ma ci siamo presi le nostre responsabilità. Ma i figli vanno fatti al momento giusto, con persone che conosciamo da tempo. Ringrazio di aver ricevuto questa gioia”. Il colpo di scena arriva quando Mammuccari svela di avere una nuova compagna.

Niente nomi, ma ha detto che la cosa è molto importante. Riguardo invece Thais Souza Wiggers, l’ex velina è lontana dal mondo della tv e dello spettacolo. Dopo Teo Mammuccari, Thais si è legata all’imprenditore Paul Baccaglini. La relazione è giunta al termine nel 2018 ed è durata otto anni. Al momento dovrebbe essere legata a un uomo di nome Emanuele, ma non se ne sa di più.

