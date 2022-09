Tensione durante l’ultima puntata di Mattino Cinque. L’argomento è complesso e difficile: l’omicidio della giovane Saman Abbas, la 18enne pachistana svanita nel nulla da Reggio Emilia il 30 aprile 2021. Si parla oramai di assassinio a seguito delle recenti intercettazioni che complicano ulteriormente la posizione della famiglia. Inquirenti queste si sente il padre della ragazza dire: “Ho ucciso mia figlia”. Come è noto, padre e madre di Saman sono tornati in Pakistan, tuttavia in Italia l’unico interlocutore rimane l’avvocato dei due: Simone Servillo.

Federica Panicucci, conduttrice del programma, e Patrizia Groppelli, opinionista in studio, hanno quindi fatto delle domande scomode quanto corrette, all’avvocato. L’uomo ha iniziato a dire che il padre e la madre di Saman non sarebbero neppure a conoscenza che in Italia ci sia un processo in corso nei loro confronti e che ai suoi assistiti non sia giunta alcuna notifica. A quel punto la conduttrice ha detto: “Perché dice che non gli è arrivata alcuna notifica? Certo, non si sa dove vivono?”.

Tensione durante l’ultima puntata di Mattino Cinque

Servillo, piccato, ha risposto: “O mi fate parlare oppure ci salutiamo, se dovete solo fare servizi e dovete solo fare asserzioni, non capisco a cosa vi serve la mia presenza”. “Noi facciamo capire agli italiani ciò che apprendiamo”, risponde la Panicucci. “Posso parlare? Bene. Voi fate il vostro mestiere come tutti…”.

E ancora la padrona di casa: “Ma l’intercettazione in cui il padre dice: “L’ho uccisa io” c’è su tutti i giornali”. “Allora parli lei?”, ha sbottato Servillo, sostenendo che quella frase del padre di Saman potrebbe essere stata fraintesa. Se mi volete capire bene, se non volete capire…”. “Io ho la sensazione che tutti abbiano capito”, la replica della Panicucci.

“Tutta Italia ha capito”, la chiosa della Groppelli, più agguerrita che mai. A questo punto la padrona di casa è stata costretta a chiudere l’intervista per problemi di tempo, invitando il legale in studio: “Se vuole, nei prossimi giorni può venire qui, così da spiegarsi meglio”. “Potevo farlo ora, ma non mi avete fatto parlare. Sono stato in altre trasmissioni, ma mai mi è capitata una cosa simile”.

