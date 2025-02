“Una roba agghiacciante”. Temptation, nuovo definitivo addio tra Alessia e Lino: si è chiusa malissimo

Sono stati la coppia più discussa dell’ultima edizione di Temptation Island. Sull’isola delle tentazioni si erano detti addio per poi ritrovarsi, adesso la nuova e definitiva rottura. La loro prima separazione, si diceva, risaliva ai giorni del programma. La decisione di mettere un punto al loro rapporto era stata presa da Alessia durante il falò finale. La 29enne si era sentita tradita da Lino, che nel villaggio dei fidanzati si era avvicinato alla tentatrice Maika.

Dopo il programma, tra Lino e Alessia non c’era stata subito una riconciliazione. Anzi, le cose erano addirittura peggiorate, con liti e discussioni a distanza. Poi si erano ravvicinati ed avevano deciso di riprovarci.





Temption Island, Lino e Alessia si sono lasciati

Chi li conosceva bene, tuttavia, era convinto che non ci fossero argini di manovra per il loro amore. E nel pomeriggio di oggi, è arrivata la conferma chele strade di Alessia e Lino si sono nuovamente separate. A parlarne e a spiegarne i motivi è stato Lino stesso, con queste parole.

“Rispondo una volta e per tutte, alla ne è andata così: ci siamo allontanati un po. Lei è felice e io altrettanto. È finita l’ora di fare guerre, la vittoria di certe persone era questa e alla né si è fatta influenzare dai commenti negativi”. E ancora: “Ma il problema più grande è stato tra di noi: non c’era più stima reciproca, e quando manca quella diventa tutto stancante. E poi, quando è con le amiche si dimentica di me, ma quando è sola mi cerca… e questa è la cosa più noiosa”.

Poi l’ex protagonista di Temptation Island ha concluso: “Va bene cosi, ognuno per la sua strada”. Tantissimi i commenti: “Una roba agghiacciante, praticamente lui le imputa il fatto di non avere una sua personalità. Lino, fai pace con il cervello”. E ancora: “Ma sul serio credete a Lino? Le ha messo tante corna, si vuole solo pulire la coscienza”.