José Carlos Montoya e Anita Williams sono una delle coppie protagoniste dell’ottava edizione del reality show spagnolo “La Isla de las Tentaciones“. La loro relazione, iniziata circa un anno fa durante la partecipazione a un reality di sopravvivenza, è stata messa alla prova nel programma. Montoya, 30 anni, originario di Utrera, Siviglia, è conosciuto come “il romantico della rumba” per la sua carriera musicale nel genere flamenco. Oltre alla musica, lavora come portiere d’albergo. Anita, invece, ha partecipato a diversi programmi televisivi, e la coppia si è conosciuta durante un reality ed è sbarcata nell’isola delle tentazioni.

Durante la loro permanenza a La Isla de las Tentaciones, la versione spagnola di Temptation Island, Anita ha avuto un rapporto intimo con il tentatore Manuel, diventando la prima partecipante di questa edizione a tradire il proprio partner. Montoya, dopo aver visto le immagini del tradimento ha perso la testa ed è fuggito verso il villaggio delle ragazze dove Anita, proprio in quel momento, stava avendo un rapporto con Manuel.

La Isla de las Tentaciones, com’è finita tra Montoya e Anita

Sul sito ufficiale del reality show si legge: Anita l’ha sentito dalla sua stanza mentre era in intimità con Manuel: “Chi urla? Stanno litigando?”, si è chiesta. Ma presto ha scoperto che si trattava del suo fidanzato e così ha cominciato a correre verso di lui. Josè ha continuato a urlare: ” Hai combinato un pasticcio come nessuno prima! Sei falsa! La bomba ti esploderà in mano! Ti sei messa in mostra! Ho visto come ti hanno portata a letto. Hai confermato tutto quello che avevo intuito”.

La ricostruzione prosegue e come di vede dai video pubblicati su X Anita ha risposto gridando: “Scoprirai perché! Non meriti nemmeno una lacrima da parte mia. Sei stato il primo a rovinare tutto”. Poi è successo qualcosa di inaspettato: “Ma sul più bello, mentre il tentatore Manuel la stava tenendo tra le braccia per calmarla, Anita è riuscita a liberarsi ed è corsa dal fidanzato e l’ha abbracciato: “Sandra, voglio andare via con lui adesso! Voglio uscire da qui! Voglio andare a casa!””, ha detto Anita lasciando tutti di sasso.

oddio la parte 2 del montoya show questi spagnoli mi stanno tenendo in vita pic.twitter.com/mND0KXOisA — sasi🪁 (@p0liedrico) February 5, 2025

A quel punto la conduttrice Sandra Barneda è riuscita a separarli e ha chiesto loro di smettere di infrangere le regole: “Avete appena infranto le regole , ci saranno delle conseguenze. Sapevate benissimo in cosa vi stavate cacciando. Anita, vi chiedo, di tornare alla villa. Tutti dentro casa, non voglio che nessuno lasci ‘Villa Playa’! Non tollererò che nessuno infranga le regole. Non voglio più follie stasera”.