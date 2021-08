Tra le tante coppie dell’ultimo Temptation Island ce n’è una che ha fatto discutere più delle altre. Si tratta di quella formata da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. E non c’è soltanto la differenza d’età a fornire motivo di discussione. Non appena fatto il loro ingresso a Temptation Island i due hanno subito catturato l’attenzione del pubblico. I 20 anni di differenza sembrano addirittura l’ultimo dei problemi.

Tommaso si è da subito dichiarato estremamente geloso della compagna, al punto da andare su tutte le furie al solo pensiero che Valentina potesse lasciarsi ammirare in costume. Geloso sì, ma incline al tradimento, tanto da cadere tra le braccia di una tentatrice. Insomma la relazione tra Valentina e Tommaso fa acqua da tutte le parti, tanto che c’è chi parla apertamente di ‘rapporto malato’ e chi giura che sia tutta una messa in scena. La coppia, in ogni caso, è scoppiata. I due si sono lasciati, salvo poi affermare di essersi rivisti.

Adesso c’è un nuovo capitolo della storia. La 39enne Valentina Nulli è stata paparazzata a Roma mentre cena con uno dei tentatori conosciuti nel villaggio di Temptation Island. Lui è Manuel Di Bernardo, età? 25 anni, dunque di poco più grande di Tommaso Eletti. Tra l’ex protagonista di TI e il tentatore sembra esserci un buon feeling, ci sono effusioni, mani che si accarezzano, insomma una cenetta romantica di grande intimità. Non proprio un incontro tra sconosciuti…





A mano a mano che la serata prosegue Valentina e Manuel si sciolgono, ci sono abbracci sempre più arditi. E al termine della cena i due, poco lontani dal ristorante, si lasciano andare ad un bacio appassionato. Insomma, Tommaso è già dimenticato? Sembrerebbe di sì. Intanto il 20enne sembra destinato ad entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip.

Difficile dire cosa fare ora Tommaso Eletti. Recentemente il giovane aveva dichiarato che era disposto a tutto pur di riconquistare la sua Valentina. Ma lei non era dello stesso avviso. E l’uscita con Manuel lo conferma in pieno. D’altra parte per Tommaso vale il detto: “Chi è causa del suo mal pianga sé stesso”. È stata proprio Valentina a mettere fine alla loro storia con queste parole: “Mai mi sarei aspettata di ritrovarmi in questa spirale di gelosia e poi quello che ha combinato. Lui si metteva a piangere a pensare di entrare nel programma e vedermi con altri ragazzi. Follia pura, lui si è sentito tradito da me, folle”.