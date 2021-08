“A Temptation non potevo”. Valentina, ora si spiega tutto: finalmente la verità sull’addio a Tommaso

Dopo il falò di confronto a Temptation Island Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono usciti da single dal reality delle tentazioni soprattutto dopo che il 21enne ha baciato la tentatrice Giulia. Sono stati la prima delle sei coppie ad aver lasciato il programma, abbandonato già nella seconda puntata, dopo la richiesta da parte di lei di un confronto immediato. Hanno partecipato al programma per la gelosia di lui, definita “patologica” da Valentina. Lui ne ha dato prova sin dalla prima puntata, salvo poi tradirla nella seconda.

La gelosia è stata subito evidente e si è visto Tommaso che ha preteso che Valentina non si mostrasse in costume per la durata del reality e non avesse alcun contatto fisico con i single: “Sei solo mia, devi guardare solo me”. Il ragazzo ha ammesso ha avuto una forte reazione vedendo Valentina in costume da bagno e mentre giocava con i tentatori. Va detto che Valentina non ha commesso alcun gesto inopportuno, ma la gelosia di Tommaso è stata disarmante.

Tuttavia dopo poco tempo Tommaso si è avvicinato alla tentatrice Giulia e tra loro è scattato un flirt. Nella seconda puntata Valentina ha dovuto visionare diversi video che mostravano i baci tra lui e Giulia. Valentina, che peraltro ha reagito freddamente e senza scenate, ha richiesto il falò immediato, sostenendo che quella di Tommaso è stato semplicemente un gesto di ripicca. Alla fine i due sono usciti separati dal programma. Il 20enne intervistato da Uomini e Donne Magazine si è detto sicuro di poter riconquistare la sua ex ed ha aggiunto che farà di tutto per tornare con lei.





Ma Valentina Nulli Augusti però è di tutt’altra opinione e al settimanale di U&D ha dichiarato che non concederà una seconda chance a Tommaso: “Non posso dare una seconda possibilità, anche se si è reso conto dell’errore madornale commesso e sta facendo di tutto per non perdermi. L’amore deve ampliare, non costringere. L’amore deve essere un volo non una gabbia. Deve lavorare su questa gelosa offuscante che lo ha portato a perdere la donna che amava e ama ancora”.

Sempre a Uomini e Donne Magazine, Valentina ha spiegato il motivo per cui è apparsa tranquilla mentre veniva tradita in tv. “Io non faccio scenata di fronte a tutta Italia verso una persona che si è comportata in maniera assurda, che si è rivelata una persona debole e problematica, e che non ha più la mia stima. Tommaso si era già reso ridicolo ai miei occhi e gli occhi di tutti. Io affondo la lama con chi è al mio stesso livello, non meritava l’esternazione della mia rabbia e della mia delusione, ma solo il gelo”.