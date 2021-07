“Malata di mente”. Temptation Island, la vip asfalta Valentina. Dopo quello cha ha visto non è riuscita a stare zitta

Come ogni anno le coppie in ballo a Temptation Island sono sei.Claudia Venturini e Stefano Socionovo, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Floriana e Federico Rasa. I ragazzi sono sbarcati a Is Morus relais, il villaggio a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, che ogni anno ospita le registrazioni del programma.

Tra momenti trash, clamorosi casi di gelosia, crisi e i soliti stereotipi da coppia fidanzata ormai caduta nella monotonia della convivenza, il reality show condotto da Filippo Bisciglia aveva esordito con un clamoroso risultato.

Forte delle coppie che metteranno alla prova i propri sentimenti, la prima puntata ha fatto il vero botto. Temptation Island 2021 ha infatti fatto registrare 3.194.000 telespettatori, pari al 21% di share. Il programma di Canale 5 si conferma uno dei fenomeni televisivi più trasversali degli ultimi anni, capace di ottenere numeri record anche sul web e sui social.



A tenere banco sono soprattutto Valentina e Tommaso. A spiegare il motivo dell’approdo sull’Isola era stata lei. “Ho deciso io di iscriverci a Temptation Island 2021 perché ci amiamo tantissimo e abbiamo dei progetti futuri, l’unico neo di questa storia è l’eccessiva gelosia di lui. Spero che Temptation Island gli faccia capire che si può fidare di me”.





Temptation Island, Ursula Bennardo contro Valentina



“Cercherò di imparare a gestire la mia gelosia e la mia paura di perdere Valentina – aveva commentato Tommaso prima di Temptation Island – È una sfida davvero tosta, perché il solo pensiero che qualcuno la guardi e le si avvicini mi fa star male”. Le polemiche sulla coppia non sono mancante. L’ultima, sulla differenza di età, innescata dall’ex Uomini e Donne Ursula Bennardo.





“Se fosse capitato a mio figlio non lo avrei mai accettato. Penso che lei avrebbe fatto una brutta fine! Anche se maggiorenne, per me è molestia. Mi sentirei una malata di mente se anche solo sfiorassi un ragazzino”. Così mentre i dubbi su di loro aumentano. L’ultima interazione sul social risale a maggio 2021 ma, siccome Valentina e Tommaso stanno insieme da un anno e sette mesi, è un po’ sospetto che non ci siano immagini che li ritraggono in coppia. Non resta che ascoltare la versione dei diretti interessati, oltre che i colpi di scena che la loro partecipazione a Temptation Island 2021 probabilmente riserverà.