Faremo prima a dire cosa non è successo durante l’ultima puntata di Temptation Island 2021. Protagonisti assoluti sempre loro: Tommaso e Valentina. Si attendava impazientemente il falò di confronto diretto e naturalmente non ha deluso le aspettative. Un confronto per certi versi assurdo. Non ci crederete, ma anche se è stato Tommaso che ha tradito la sua fidanzata con la single Giulia Cerini, eppure a giustificarsi è stata sempre e solo Valentina. Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono fidanzati da un anno e 7 mesi.

Arrivano a Temptation Island 2021 a causa della gelosia di lui. Il 21enne romano dopo aver visto la fidanzata scherzare con i single e da quel momento le sue attenzioni sono state tutte per la single Giulia. A quel punto Valentina, vedendo le immagini, ha pensato ad una ripicca fino a quando i video sono stati più che espliciti: Tommaso ha tradito Valentina baciando Giulia e forse facendo anche qualcosa in più.

A questo punto come sappiamo Valentina chiede il falò di confronto perché vuole vederci chiaro e nel caso chiudere la questione. Tutto il pubblico di Temptation Island fa il tifo per lei, fino a quando la donna invece di “distruggere”, come aveva promesso, Tommaso non ha fatto altro che giustificare i suoi atteggiamenti.





Più volte Filippo Bisciglia ha cercato di riportare il focus sul tradimento ma Valentina sembra non volerne sapere. Avete capito bene: non solo è stata tradita, ma ha anche chiesto scusa per cosa? Il falò di Temptation Island continua in modo surreale tanto che lo stesso Bisciglia sembra essere stufo e preferisce chiudere tutto.

Tommaso vuole continuare a stare con Valentina, lei invece lo molla in spiaggia e va via, ma i dubbi sono tanti. Non sappiamo con certezza se i due si siano lasciati, ma di una cosa siamo sicuri: quello è un tipo di amore tossico che non fa bene ad entrambi. Soprattutto a Valentina. Comincia così Temptation Island.