“Cosa è successo dopo Temptation”. Tommaso e Valentina escono separati dal falò. E con la single Giulia…

Tra i protagonisti più discussi di Temptation Island 2021 c’è sicuramente Tommaso Eletti, il fidanzato di Valentina Nulli Augusti. I riflettori si sono accesi su questa coppia ancor prima che il docu reality di Filippo Bisciglia iniziasse per via della loro notevole differenza di età. Tra loro intercorrono esattamente 19 anni: lei ne ha 40, lui 21 ma nonostante ciò sembravano essere innamoratissimi.

Appena alla seconda puntata di Temptation Island Tommaso Eletti si è preso una sbandata per la tentatrice Giulia Cerini, tanto da arrivare a tradire carnalmente la sua fidanzata Valentina Nulli Augusti. Le scene che sono andate in onda non hanno lasciato granché spazio all’immaginazione.

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti alla domanda decisiva di Filippo Bisciglia, hanno risposto uscendo dal programma ognuno per conto proprio, da single. Anche durante il falò di confronto con la sua fidanzata Valentina, Tommaso ha rivendicato il flirt con la tentatrice Giulia: “Ho fatto quello che mi sentivo di fare, ma solo perché era Giulia. Se fosse stata un’altra non sarebbe successo, era destino. Meglio che lo abbia capito adesso“.





Quando però è arrivato il momento dell’uscita, Tommaso Eletti ha fatto un passo indietro dichiarando di voler tornare con la fidanzata: “Se sono ancora innamorato di Valentina? C’è un sentimento forte ed io vorrei uscire con lei per parlare”. “Uscire separati è una roba forte” ha sostenuto Valentina per poi aggiungere: “Torno a casa da sola“.

Non resta che chiederci: dopo aver preso il due di picche da Valentina, Tommaso è tornato da Giulia? Questo al momento non ci è dato saperlo, l’unica certezza che abbiamo è che la tentatrice ad oggi è felicemente single e lo ha rivelato lei stessa. E, intervistata da WittyTv prima di partire per Temptation Island: “In un uomo cerco fiducia, rispetto ed il non essere troppo geloso. Questo perché la possessività secondo me non è amore. Voglio comunque un uomo sicuro di sé”.