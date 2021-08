“Non volevo dire niente, ma Manuela…”. Temptation Island, Stefano a bomba contro l’ex: “Cosa doveva fare”

Temptation Island 2021 si è concluso martedì 27 luglio. Ma si continua a parlare delle coppie che hanno animato l’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. In particolare due persone sono state tra i maggiori protagonisti di TI, ovvero Manuela Carriero e Stefano Sirena. I due, quando mancava poco al finale in cui avrebbero dovuto decidere se proseguire insieme o no, si sono lasciati entrambi andare. Sia Manuela che Stefano hanno baciato i rispettivi tentatori.

Il falò di confronto è stato accesissimo, con Stefano che ha subito attaccato: “Parlo io, lei ha parlato anche troppo”. Poi l’ha accusata di averlo deriso per le sue insicurezze e per il suo rapporto con i soldi. Non solo, la discussione è degenerata, Stefano ha ricordato che Manuela ha pure il naso rifatto e a quel punto la 32enne non ci ha visto più e ha schiaffeggiato il suo ex. Ovviamente i due si sono lasciati. Ma, a distanza di una settimana dalla fine del programma, i due hanno ancora qualcosa da risolvere.

Adesso il cestista Stefano Sirena vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Dopo alcune stories pubblicate da Manuela in cui il suo ex viene accusato e dipinto come uno ‘con problemi’, Stefano è voluto intervenire. Prima ha confessato: “Non volevo scrivere più perché non mi piace dare importanza”. Poi però ha aggiunto: “Si sta esagerando un po’ con il vittimismo”.





L’ex protagonista di Temptation Island ha dichiarato poi di essere stanco di passare per il cattivo della situazione. Mentre Manuela ha ammesso di aver frenato nel suo rapporto con Luciano, Stefano ha ribadito che nel corso del programma ha più volte riconosciuto i suoi errori. Poi l’affondo: “Sento e leggo di violenza psicologica, ma una persona con carattere, personalità e non dipendente totalmente da qualcuno, anziché fare la vittima mi allontanava”.

Insomma Stefano Sirena si chiede perché Manuela Carriero non abbia deciso di interrompere prima la relazione. In ogni caso adesso per entrambi inizia una nuova storia. Mentre Manuela frequenta Luciano, infatti, Stefano ha deciso di conoscere meglio la single Federica Cleo. I due stanno trascorrendo insieme alcuni giorni di vacanza e non mancano di postare alcuni scatti in cui compaiono felici e sorridenti.