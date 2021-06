Manca poco all’inizio di Temptation Island 2021, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia dedicato alle coppie che decidono di mettere in discussione la loro relazione e i loro sentimenti. Le riprese inizieranno il 7 giugno e dureranno 21 giorni come di consueto. La location sarà anche quest’anno l’Is Morus Relais, in Sardegna. Raffaella Mennoia ha svelato alcuni dettagli sulla nona edizione di Temptation Island sulle pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine.

“Siamo un gruppo di lavoro consolidato da molti anni. È il tratto distintivo della Fascino per tutte le sue produzioni – ha rivelato la Mennoia – non solo per Temptation Island. Siamo un gruppo affiatato quindi perché cambiare?!”. Ai casting sono state viste 120 coppie. Come tutti gli italiani, anche loro hanno completamente modificato le loro abitudini di vita durante la pandemia e il lockdown. “Devo dire che, con la pandemia, le modalità della vita sentimentale sono cambiate – ha affermato Raffaella – si sono modificate alcune abitudini. Le persone sono state a lungo insieme e molti si sono trovati, all’improvviso, con degli estranei in casa”.

Nell’attesa che le riprese del programma possano iniziare è arrivata una segnalazione su una tentatrice. Gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza, infatti, hanno raccolto le testimonianze di alcuni utenti, i quali hanno dichiarato che la ragazza in questione non stia agendo in modo corretto. Pare che la ragazza sia fidanzata e abbia aggirato le regole sulla quarantena obbligatoria cui sottoporsi prima di partecipare al docu-reality. E come prova sono state condivise delle foto. In particolare alcuni fan di Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno dichiarato di essere venuti in possesso di informazioni molto gravi su una ragazza di nome Vittoria.





La ragazza in questione dovrebbe essere una tentatrice e pare che non abbia le carte in regola per ricoprire tale ruolo. Infatti sarebbe fidanzata e la prova arriverebbe da alcune foto presenti sul profilo Instagram del suo presunto compagno. Lei ha provveduto a cancellare le tutte le tracce della relazione, ma lui ha ancora delle Instagram Stories in evidenza dalle quali si evinceva chiaramente la loro relazione.

Inoltre dopo che la segnalazione è stata diffusa anche dal profilo del ragazzo sarebbero spariti i contenuti in cui i due appaiono insieme. Gli utenti più attenti, però, sono comunque riusciti ad immortalare alcune immagini, che i due influencer hanno condiviso. Dalla segnalazione sulla tentatrice di Temptation Island, inoltre, emergerebbe che la ragazza abbia commesso un’altra irregolarità che riguarda la quarantena obbligatoria per ragioni di sicurezza che tutti i membri sono costretti ad effettuare. Questa ragazza avrebbe violato tali regole andando in giro con il suo presunto fidanzato. Le segnalazioni sono arrivate da ragazze che hanno partecipato ai casting, ma sono state scartate. In molti stanno chiedendo alla redazione di fare qualcosa.