“Dobbiamo darvi una notizia”. Temptation Island, l’ex protagonista svela nome e sesso del primo figlio

L’annuncio era arrivato direttamente dell’ex coppia di Temptation Island via Instagram, con i due che raggianti mostrano in camera l’ecografia. “Che rumore fa la felicità? Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda. Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). “Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati”.



“Non vediamo l’ora di viverci pienamente questo nostro nuovo amore”, scriveva l’ex Temptation Island nella didascalia del post, subito ripubblicato dal compagno, che ha fatto subito boom di like e di congratulazioni. Messaggi anche da Giada Giovanelli e Raffaella Giudice tra i tanti. Sesso e nome, in prima istanza, non erano stati svelati. Ma ecco che arriva la novità, annunciata nel giorno del compleanno del compagno: un’occasione che, ogni anno, rappresenta un capitolo che si chiude e un altro che si apre. “Un nuovo inizio”.



Loro sono l’ex coppia di Temptation Island Valentina De Biasi e Oronzo Carinola. Usciti indenni dal programma nel 2018. Di loro, prima del programma, sappiamo che non facevano parte del mondo dello spettacolo. Valentina si occupa di estetica e in particolar modo si occupa di nail art, le varie tecniche utilizzate per la decorazione delle unghie di mani e piedi. Come il fidanzato Oronzo Carinola, anche Valentina è originaria della Puglia.







Fin da piccola ha sempre avuto una grandissima passione per il mondo dell’estetica e questo l’ha portata a perfezionarsi in quell’ambito e a diventare, oggi, una nail artist a tutti gli effetti. Sul suo profilo social condivideva momenti della sua vita. Uscite con le amiche, aperitivi, viaggi, scatti che mostrano il suo lavoro da nail artist e, ovviamente, foto insieme al suo fidanzato Oronzo con il quale si è messa alla prova a Temptation Island.



Una prova superata. Perché oggi Oronzo e Valentina hanno raccontato aspettano una femminuccia! Il loro mondo si colorerà di rosa e il nome della bambina sarà Giulia. “È già parte di noi”, scrive la De Biasi in questo suo nuovo annuncio. Intanto, fa i suoi auguri di buon compleanno al futuro papà. E fa festa tutta la famiglia di Temptation Island.