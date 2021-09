“È finita davvero”. Temptation Island, un altro addio dopo il ritorno di fiamma: l’annuncio ufficiale

Quanto una coppia arriva a Temptation Island ci sono tanti motivi dietro. Di sicuro c’è la voglia di mettere alla prova il rapporto. Ma anche la voglia di salvare la relazione e perché no l’eccitazione di lanciarsi in un contesto diverso dalla solita routine. Così spesso ci si chiede che fine facciano le storie dopo che le telecamere si sono spente. Ebbene oggi parliamo di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. I due hanno partecipato all’edizione 2019 del programma condotto da Filippo Bisciglia.

A voler provare il ‘tutto per tutto’ era stato Nicola. Il 31enne sardo ma residente a Saluzzo, in provincia di Cuneo, ha voluto affrontare questo test nel reality di Canale 5. La sua principale preoccupazione era legata alla differenza di età con la sua fidanzata, differenza di ben 12 anni. Sabrina ha infatti 43 anni ed è madre di tre figli. Nel percorso a Temptation i due hanno superato diversi alti e bassi e alla fine sono usciti dal programma mano nella mano.

Purtroppo, però, la stessa Sabrina Martinengo ha annunciato con un post su Instagram la fine della storia con Nicola Tedde. Queste le sue parole: “Questa è l’ultima foto mia e di Tedde in vacanza. Una foto che ho amato fin da subito. Inutile continuare a nasconderlo ma ahimè le vacanze non ci hanno fatto tanto bene. Non è semplice accettare la fine di un qualcosa che è stato veramente bello e importante , ma purtroppo già da tempo ENTRAMBI non eravamo più felici insieme”.





“Che dire – prosegue l’ex concorrente di Temptation Island Sabrina Martinengo – ricordateci sempre così, belli insieme e soprattutto veri ❤️ N.B.: si dimenticano solo le persone che non contano”. I due appaiono insieme sorridenti mentre sono in vacanza. Ma si è trattata dell’ultima foto. La storia è giunta al capolinea. Nicola Tedde non si è ancora espresso sulla questione.

A quanto pare la decisione di lasciarsi è stata presa di comune accordo. Nicola Tedde e Sabrina Martinengo non sono riusciti quindi a superare quelle difficoltà che erano già apparse a Temptation Island. Già da tempo le cose non andavano bene e alla fine non è stato più possibile salvare la relazione. D’altra parte, si sa, meglio un taglio netto che continuare a tutti i costi una storia che non ti rende felice…