La notizia era nell’aria dopo che, nelle settimane scorse, la coppia aveva annunciato la nascita del loro primo figlio. Lui, calciatore ed ex Temptation Island, le ha chiesto ufficialmente la mano dopo anni di amore. La loro storia era iniziata dopo che il calciatore aveva rotto con la bellissima Sara Affi Fella finita al centro del gossip per aver mentito alla redazione di Uomini e Donne. “Lei si è guadagnata i soldi con i follower, ha firmato contratti lavorativi. Io non ho guadagnato un centesimo, le ho retto il gioco solo per amore”.



Aveva confessato lui. E ancora: “Diceva che lo faceva per noi, per formare una famiglia insieme” ha continuato. “Mi diceva che non voleva scegliere, ma che era stata obbligata dalla redazione a farlo. Quando ha scelto Luigi pensavo che anche lui recitasse, che fosse d’accordi, ma poi ho capito che non era così. Lui è stato preso in giro quanto me”. Poi aveva aggiunto.



“Ho subito molte pressioni da parte sua e della sua famiglia per non parlare, mi hanno fatto sentire in colpa. Ora voglio difendermi, mi hanno rovinato la vita. Mi sono fidato, lei mi diceva che era tutto finto, compresi i baci. Dopo che sono uscite le foto mi è però venuto il dubbio che mi avesse tradito anche a Uomini e Donne”. Lui è Nicola Panico, protagonista dell’edizione 2017 di Temptation Island.







Nicola Panico che, solo ieri, ha avanzato la proposta di fidanzata Francesca Parenti, che si emoziona e si lascia mettere l’anello al dito. “Ho imparato subito ad amarti, a stimarti come DONNA, ti ho scelto come madre di mio figlio… non potevo non chiederti di sposarmi vita mia”, scrive Nicola Panico a margine del video postato sui social.



Il colpo di fulmine con Francesca è scattato in un locale di Napoli e ora sono pronti a diventate una famiglia: “L’emozione più grande della mia vita (grande 10 centimetri)”, aveva scritto sui social dove nell’ultimo mese ha postato diversi scatti di Francesca Parenti col pancione. Insomma, per Nicola Panico ora inizia una nuova vita.