“Momento complicato”. Temptation Island, un’altra coppia rischia di crollare. Crisi subito dopo il programma

La loro storia a Temptation Island aveva sollevato più di qualche dubbio. Si dichiaravano innamorati l’uno dell’altra ma c’è qualcosa che li frenava. In tanti si chiedevano se la loro storia reggesse o se fosse destinata a crollare. La riposta è arrivata. È successo tutto durante il matrimonio di Stefano e Jessica. Lo scorso fine settimana Claudia e Stefano si sono sposati dopo 4 anni di fidanzamento. Era il 2017 quando si sono conosciuti e avevano rispettivamente 22 e 24 anni e in brevissimo tempo fissano la data del matrimonio.



Le nozze erano state fissate per agosto 2020, dopo la proposta di matrimonio fatta dal ragazzo nel 2018. Ma la pandemia ha sconvolto i piani, spostando la data di un anno, al 7 agosto 2021, appunto. Un’emozione custodita a lungo nel cuore e ben testimoniata dalle parole di Stefano. “Fra qualche ora finalmente, dopo un’attesa durata quasi tre anni, potrò dire orgogliosamente di essere tuo marito.



Mi auguro per noi che la felicità non lasci mai la nostra casa e che i tuoi occhi continuino a brillare con quella luce che accende il mio cuore”, ha detto Stefano Socionovo poco prima di sposarsi. Al matrimonio c’erano tutti i protagonisti di Temptation Island. C’erano Federico e Floriana, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Tommaso Eletti e Valentina Nulli Agusti. Si sono rivisti anche Manuela Carriero e Stefano Sirena.







Alessio e Natascia che sono i protagonisti di questa storia. A quanto riporta Natascia la coppia non sta affrontando una situazione semplice. Lei stessa ammette che questo per loro non è un momento brillante. È stata la 31enne a scegliere di prendere parte alla nona edizione del reality delle tentazioni. Il suo scopo era quello di comprendere se fosse ancora possibile recuperare la loro storia.



Natascia e Alessio hanno lasciato mano per mano Temptation Island e, un mese dopo, hanno raccontato che tutto stava proseguendo abbastanza bene. Un utente le chiede se lei e Alessio formano ancora una coppia.

La risposta non farà di certo felici i loro sostenitori: “Stiamo vivendo un momento difficile“. Tale affermazione è accompagnata da un’emoticon triste. “Facciamo fatica a comprenderci, ma quando c’è l’amore e il rispetto penso che tutti si possa superare! E io amo Alessio”, con queste parole indubbiamente rassicura un po’ i fan. Non solo, fa sapere poi che per lei Alessio “è il più bello del mondo”.