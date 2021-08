Temptation Island, Manuela e Luciano fanno sul serio. L’annuncio della coppia fa scoppiare la bomba

L’edizione 2021 di Temptation Island è stata molto seguita dai telespettatori. Il programma di Filippo Bisciglia ha riservato tante sorprese e mostrato diverse coppie che hanno fatto parecchio discutere. Da Tommaso e Valentina e Claudia e Ste, usciti ben presto, a Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio. Per non parlare di Federico e Floriana che hanno letteralmente incendiato i falò di confronto. Ora che i riflettori si sono spenti prosegue ad essere alta la curiosità sul prosieguo delle storie.

Molte coppie sono scoppiate. E proprio a Temptation Island sono nate altre relazioni, più o meno durature. Una in particolare ha fatto parlare di sé nei giorni scorsi. Si tratta di Manuela Carriero, che ha detto addio al fidanzato storico Stefano Sirena, e il tentatore Luciano Punzo. I due sono stati molto attivi sui social e hanno più volte confermato che il legame tra loro è fortissimo. Recentemente c’è stata anche una lite, a comunicarlo sono stati proprio loro: “Scusate l’assenza, ma anche noi litighiamo“.

Poi sono arrivate dichiarazioni davvero importanti da parte di Manuela Carriero che su Luciano Punzo ha detto: “Siamo innamorati […] Io sono una ragazza che si lega molto facilmente specialmente quando mi sento tanto amata desiderata e rispettata. Sposare Luciano? Sposarmi e avere una bella famiglia è il mio sogno. Bisogna trovare una persona che crede nel matrimonio e nei valori. Luciano è una di queste. I presupposti ci sono. Se tutto va bene assolutamente si!”. Tanto che qualcuno li ha anche criticati, parlando di messa in scena.





Ora, però, Luciano Punzo rilancia. Sulle ultime story di Instagram, infatti, l’ex tentatore afferma che preso andrà a convivere con Manuela. In un primo momento Luciano fa le valigie, restando vago sulla sua destinazione. Poi confessa: “Allora, ragazzi, volete sapere dove siamo diretti? Avete rotto le scatole tutti quanti: ‘Dove andate, dove andate dove andate?’… Io e la Manu andiamo a Napoli. Inizia la convivenza!”.

Nel video Manuela Carriero e Luciano Punzo sono in viaggio in macchina. E ad un certo punto l’ex tentatore ricorda cosa ha detto alla fidanzata recentemente: “Napoli è bella”. “Ma con te – completa la frase Manuela – lo è ancora di più”. Dunque inizia la convivenza tra i due, in attesa di novità sul matrimonio. Nei prossimi giorni sicuramente sapremo qualcosa di più sulla coppia. Altro che finzione, Luciano e Manuela sembrano davvero fare sul serio!